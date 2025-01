Minister Taraba kritizuje krátenie rozpočtu z programu Obnov dom, podľa Kmeca prišla iniciatíva z envirorezortu

15.1.2025 - Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba kritizoval podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca za jeho zámer krátiť 10 miliónov eur z programu Obnov dom. Ako v utorok povedal pre agentúru SITA Taraba, ministerstvo nesúhlasí s návrhom úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy Petra Kmeca ( Hlas-SD ) a na vláde ho nepodporí.







Návrh ministerstva životného prostredia

Podľa Hlasu je to nerealistické

Financie pre zdravotníctvo

„Informácie, že úrad Petra Kmeca chce zobrať 10 miliónov eur ľuďom na energetickú obnovu domov je veľmi antisociálny krok, s ktorým ministerstvo životného prostredia nesúhlasí a na vláde ho nikdy nepodporím," reagoval na slová PS Taraba.V reakcii na Tarabove výhrady v stredu Kmec pred rokovaním vlády uviedol, že zníženie rozpočtu na program Obnov dom nebolo ich iniciatívou.„To nechceme zobrať my, to bol návrh Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR , čiže si to musíme vyjasniť na vláde," skonštatoval Kmec.Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok vyjadril svoj postoj k revízii plánu obnovy, ktorú na vláde predloží podpredseda vlády Kmec. Podľa Šutaja Eštoka je tento krok nevyhnutný z dôvodu nerealizovateľnosti niektorých projektov, najmä na Ministerstve životného prostredia SR, nie však vinou ministra Tarabu, ale pre zlé nastavenie plánu.„Ja by som to tak tragicky nevidel. Podpredseda Kmec to na vláde jasne vysvetlí. Ako viete, strana Hlas-SD dlhodobo kritizovala Plán obnovy, pretože je podľa nás nerealistický," uviedol pred zasadnutím vlády Šutaj Eštok.Kmecov návrh revízie počíta s presunom financií z projektov, ktoré nebudú dokončené podľa míľnikov 2026, do oblastí s väčšou pripravenosťou na realizáciu.„Aby tie financie išli na projekty v stave pripravenosti. Myslím si, že veľká časť financií bude smerovaná na ministerstvo zdravotníctva ," dodal Eštok, pričom spomenul sumu približne 200 miliónov eur, ktorá by mala ísť napríklad na zdravotníctvo. Minister tiež zdôraznil, že cieľom je, aby finančné prostriedky nakoniec smerovali k občanom.„O situácii sa bude s Tarabom rozprávať a v konečnom dôsledku tie financie pôjdu aj tak pre ľudí," uzavrel Šutaj Eštok.