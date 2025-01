KOOPERATIVA predstavuje KOOPilot – prvú aplikáciu, ktorá odmeňuje vodičov za bezpečnú jazdu

15.1.2025 (SITA.sk) -Moderná aplikácia KOOPilot prináša klientom poisťovne KOOPERATIVA nový finančný benefit, a súčasne smart sprievodcu uskutočnenými jazdami, vždy poruke v mobilnom telefóne. Základom pre jej využívanie je uzatvorenie poistnej zmluvy havarijného poistenia Auto komplet s aktívnou technológiou telematiky. Aplikácia na základe vyhodnocovania bezpečnosti jázd prideľuje vodičovi skóre. Čím vyššie skóre vodičských schopností klient získa, tým vyššiu časť zaplateného poistného mu poisťovňa pošle naspäť na bankový účet.Výška odmeny za bezpečnú jazdu sa stanoví na základe výpočtu zo sumy ročného poistného po zľavách a dosiahnutého skóre, ktoré aplikácia KOOPilot zozbiera počas hodnoteného obdobia. Cashback sa klientovi vypláca štyrikrát ročne, a to z jednej štvrtiny ročného poistného za produkt Auto komplet v každom hodnotenom období.Aplikácia na základe technológie telematiky a GPS lokalizácie vyhodnocuje viacero kritérií, napr. plynulosť jazdy či dodržiavanie predpísaných rýchlostí. Zároveň ponúka vodičovi smart prehľad zrealizovaných jázd – rozpis trás, času či rýchlosti. Klient má po každej jazde k dispozícii informácie o pridelenom počte bodov za každú ukončenú jazdu, a tiež o celkovom skóre. Na základe nich dokáže vyhodnotiť, čo je potrebné zlepšiť na jeho spôsobe riadenia vozidla. Aplikácia v mobile klienta sníma každý pohyb s rýchlosťou vyššou ako 20 km/h. Užívateľ služby KOOPilot si môže jednoducho odstrániť všetky záznamy, počas ktorých poistené auto nešoféroval, ale využíval iné dopravné prostriedky, napr. MHD alebo bicykel alebo cestoval ako spolujazdec.Aplikácia KOOPilot je od 15. januára dostupná na stiahnutie cez obe najrozšírenejšie mobilné platformy. Klienti poisťovne KOOPERATIVA môžu začať využívať jej výhody hneď po obdržaní aktivačnej SMS. Používanie aplikácie je bezplatné počas celého obdobia platnosti poistnej zmluvy."Sme radi, že môžeme na začiatku nového roka našim klientom ponúknuť ďalšiu užitočnú smart inováciu, aká na Slovensku doteraz nebola. Naším zámerom je, aby naši klienti mohli medzi prvými využívať výhody, ktoré prinášajú najnovšie trendy digitálneho poisťovníctva,” hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš.Najväčšia poisťovňa na Slovensku uvedením novej aplikácie KOOPilot dopĺňa existujúce inovatívne riešenia v autopoistení. Už v roku 2022 KOOPERATIVA priniesla vodičom možnosť využívať prvú mobilnú aplikáciu svojho druhu, ktorá výrazne uľahčuje a skracuje proces nahlasovania nehody priamo z miesta jej vzniku, a to do niekoľkých minút. Aplikáciu Kooperativa si doteraz nainštalovalo viac ako 52-tisíc majiteľov áut na Slovensku, ktorí cez ňu nahlásia v priemere 3 nehody za deň.Informačný servis