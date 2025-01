Minister Taraba tvrdí, že na stole sú len dve možnosti. Rekonštrukcia vlády alebo predčasné voľby

19.1.2025 (SITA.sk) - Je pravdepodobné, že príde k nejakej forme rekonštrukcie vlády. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS ). Ak by sa tak nestalo, on osobne bude podľa vlastných slov za predčasné voľby.„Pretože ľudia nevolia vládu na to, aby len bola, ale aby aj vládla,“ skonštatoval minister. Podľa neho je neprípustné, aby bolo pri každom zákone potrebné dohadovať sa, či vôbec prejde.„Veľmi jasne hovorím, že očakávame, a v tomto som rád, že aj premiér Fico to jasne zadefinoval. Buď rekonštrukcia, alebo predčasné voľby,“ dodal Taraba