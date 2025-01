Trump pricestoval pred inauguráciou do Washingtonu, chystá sa podpísať rekordný počet nariadení

19.1.2025 (SITA.sk) - Novozvolený americký prezident Donald Trump v sobotu pricestoval do Washingtonu na svoju inauguráciu. Pre televíznu stanicu NBC povedal, že po zložení prísahy plánuje podpísať rekordný počet nariadení, a to „hneď po tom", ako v pondelok prednesie svoj inauguračný prejav.Trump konštatoval, že počet nariadení, ktoré podpíše po nástupe do funkcie, ešte nebol stanovený, ale ich počet bude „rekordný". Na otázku, či ich bude viac ako 100, Trump odpovedal: „Minimálne v tejto kategórii“.Očakáva sa, že novozvolený prezident podpíše príkazy, ktorými zruší mnohé z politík, ktoré sa uplatňovali počas odchádzajúcej vlády prezidenta Joea Bidena . Trumpove sľuby na prvý deň jeho nového funkčného obdobia zahŕňajú aj program masových deportácií.Vyhostenie imigrantov bez dokladov sa „začne veľmi, veľmi rýchlo", povedal Trump pre NBC. „Nemôžem povedať, v ktorých mestách, pretože veci sa vyvíjajú. A nemyslím si, že chceme povedať, v ktorom meste. Uvidíte to priamo," dodal.