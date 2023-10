Minister vnútra Šutaj Eštok navrhne na post šéfa policajnej inšpekcie Zuriana

Obvinenie mu zrušil Žilinka

Post policajného prezidenta ešte nie je obsadený

30.10.2023 (SITA.sk) - Nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas – sociálna demokracia ) navrhne na post šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana „Dnes požiadam listom pána predsedu branno-bezpečnostného výboru o zvolanie výboru tento týždeň, kde ho požiadam o verejné vypočutie svojho kandidáta na šéfa policajnej inšpekcie. Budem rád, ak týmto výborom prejde, aby ho vláda tento týždeň vymenovala," uviedol Šutaj Eštok vo vyjadrení pre médiá.Zurian v minulosti viedol Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) , na jar v roku 2021 odišiel do civilu. Niekoľko dní po odchode bol obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.Obvinenie mu bolo zrušené ako nezákonné a neopodstatnené generálnou prokuratúrou vedenou Marošom Žilinkom. Neskôr bol opäť obvinený z ohrozovania dôvernej skutočnosti, no obvinenie mu v máji 2023 opäť zrušila generálna prokuratúra.Ešte vo štvrtok minulý týždeň Peter Pellegrini , predseda parlamentu a predseda strany Hlas-SD, ktorá Matúša Šutaja Eštoka nominovala na ministra vnútra, informoval, že na post policajného prezidenta nie je zatiaľ nikto vybraný.„Rešpektujem, že ide o nomináciu ministra vnútra. Budem sa ho (Matúša Šutaja Eštoka) však pýtať, koho na túto pozíciu zvažuje. Pre mňa je kľúčové, aby to bol človek, ktorý je hrdý policajt a ktorý celý svoj život pracoval v polícii a ukázal svojou činnosťou, že niečo dosiahol,“ povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda parlamentu.Taktiež by to podľa Pellegriniho mal byť človek, ktorý bude vzbudzovať primeraný rešpekt tak, aby sa napätie v polícii upokojilo. Informoval, že meno bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana sa vo vzťahu k postu policajného prezidenta neobjavuje.