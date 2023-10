Nové Miele Experience Center v Bratislave slávnostne otvorilo svoje brány

Interaktívny priestor postavený na špičkových technológiách

Podujatia pre kulinárov a ďalší program

Špička v inováciách: Rozpoznávanie jedla umelou inteligenciou či automatické čistenie

Portfólio produktov, ktoré ponúka nové Miele Experience Center:



Produkty určené na prípravu jedla a pečenie v pare



Varné dosky a prístroje Smartline



Odsávače pár



Zabudovateľné a voľne stojace umývačky riadu



Zabudovateľné a voľne stojace kávovary



Chladenie a vinotéky



Práčky, sušičky a žehliace prístroje



Vysávače - vreckové, bezvreckové, robotické a tyčové



Vlastné čistiace prostriedky a príslušenstvo



30.10.2023 (SITA.sk) -Nové Miele Experience Center v Bratislave ponúka návštevníkom a fanúšikom značky možnosť preskúmať a vyskúšať široké portfólio produktov výrobcu prémiových domácich spotrebičov. Cieľom novej interaktívnej predajne je nielen predstaviť nemeckú kvalitu rodinného koncernu z mesta Gütersloh, ale aj zdieľať skúsenosti a poradenstvo týkajúce sa všetkých aspektov používania produktov Miele.Kvalifikovaný personál návštevníkom ochotne poradí s výberom toho najvhodnejšieho technologického asistenta do domácnosti. Nové centrum zároveň nahrádza doterajšiu predajňu spotrebičov značky Miele na Plynárenskej ulici."Otvorenie nového Miele Experience Centra v modernom, rýchlo sa rozvíjajúcom centre Bratislavy, nám dáva príležitosť byť ešte bližšie k našim zákazníkom, súčasným aj budúcim. Nový priestor v plnom rozsahu spĺňa hlavné princípy a je vybudovaný najmodernejším spôsobom s najnovšími digitálnymi technológiami. Jeho koncept je navrhnutý tak, aby výber spotrebičov Miele bol čo najjednoduchší a najpríjemnejší - bez ohľadu na to, či ide o kuchynské spotrebiče, starostlivosť o bielizeň alebo starostlivosť o podlahu,” povedal na slávnostnom otvorení generálny riaditeľ spoločnosti, Dr. Markus Miele, ktorý je predstaviteľom štvrtej generácie vedenia tejto rodinnej firmy, a dodal:"Je to jasný záväzok pre slovenský trh a zároveň viditeľný prísľub, že Miele to myslí v tejto krajine vážne. Sme jediným výrobcom, ktorý testuje svoje domáce spotrebiče na 20-ročnú životnosť. To je jasný dôkaz kvality a spoľahlivosti, za ktorou si stojíme.”Na slávnostnom otvorení nechýbala ani dvojica ambasádorov z kulinárskeho prostredia. Renomovaný český šéfkuchár Zdeněk Pohlreich sa v unikátnej "cooking battle” stretol s vychádzajúcou hviezdou slovenskej gastronómie, Martinom Novákom. Obaja kulinárski majstri sa postarali o prípravu exkluzívneho obedového menu pre prítomných hostí, ktorých zapojili aj do samotného varenia.Nové MEC ponúkne návštevníkom rôzne kulinárske eventy, kde môžu pod vedením profesionálnych kuchárov rozvíjať svoju gastronomickú fantáziu. Ponuka tiež zahŕňa možnosť zakúpiť voucher na takýto kulinársky event."Miele Experience Center na novej bratislavskej adrese je ďalším krokom, ktorým sa ako značka usilujeme o zlepšenie zákazníckej skúsenosti. Chceme, aby verejnosť mohla bližšie spoznať značku Miele, jej hodnoty a produktové portfólio, rovnako ako kvalitu, ktorá je základným prvkom všetkého, čo robíme. Veríme, že náš najnovší prírastok poskytne jedinečnú platformu pre všetkých, ktorí hľadajú zariadenia, ktoré nielen vydržia, ale zároveň prinášajú najnovšie inovácie v oblasti domácich spotrebičov,” povedal Josef Jelínek, výkonný riaditeľ Miele pre Českú a Slovenskú republiku.Miele patrí k inovátorským lídrom segmentu domácich spotrebičov, čo pravidelne dokazuje implementáciou najnovších technológií do svojich produktov. Napríklad, vybrané modely konvektomatov disponujú funkciou Smart Food ID, ktorá prostredníctvom kamery rozpozná jedlo pomocou umelej inteligencie a navrhne optimálne parametre programu. Jediné, čo musíte urobiť, je potvrdiť výber programu.Po potešení z varenia však nastáva čistenie - a koho by to bavilo? Tuk a zvyšky pokrmov môžu znečistiť nerezový ohrevný priestor a časom ho znehodnotiť. So samočistiacou funkciou HydroClean od Miele patrí ťažké ručné čistenie rúry do minulosti. Dokonca aj pripečené zvyšky jedla sa takto úplne a bez námahy odstránia. Ohrevný priestor si tak zachová svoju hodnotu a bude vyzerať stále ako nový.Veľké množstvo produktov Miele tiež môžete ovládať na diaľku prostredníctvom mobilnej aplikácie Miele, ktorá ponúka dokonalú kontrolu vášho domova a množstvo ďalších užitočných funkcií, ktoré vám pomôžu udržať modernú domácnosť efektívne pod kontrolou.Informačný servis