Minister zahraničia Blanár navštívil Rumunsko a vyslovil sa za jeho úplné začlenenie do Schengenu

27.1.2024 (SITA.sk) - Čiastočné začlenenie Rumunska do schengenského priestoru je vítané, na rade je plnohodnotné členstvo.Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ), ktorý sa 26. januára stretol s rumunskou ministerkou zahraničných vecí Luminitou Odobescuovou v Bukurešti.Diskutovali spolu o vzájomných vzťahoch, európskej agende a riešili aj otázky regionálnej spolupráce a bezpečnosti. Témou diskusie boli aj negatívne dôsledky vojny na Ukrajine.Ministri podpísali aj protokol v oblasti vzdelávania na obdobie medzi rokmi 2024 až 2028 a pripravujú aj podpis Memoranda o porozumení v oblasti jadrovej energetiky.Ako Blanár priblížil, s Rumunskom má SR dobré vzťahy. „Bolo to práve Rumunsko, ktoré ako prvé uznalo samostatné Slovensko a Slovensko bolo prvé, ktoré ratifikovalo vstup Rumunska do Únie. Tá však nebude jednotná bez jeho plnej integrácie," vyhlásil minister s tým, že Bukurešť budú v tomto plne podporovať.„Veríme, že tento proces zavŕšime už v tomto roku,“ dodal Blanár s tým, že Slovensko podporuje členstvo Rumunska v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.Minister ďalej pripomenul, že Rumunsko je pre Slovensko najdôležitejším obchodným partnerom v juhovýchodnej Európe s obratom zahraničného obchodu na úrovni 4,2 miliardy eur za rok 2022. Podľa rumunskej ministerky by to za rok 2023 mohlo byť 4,4 miliardy eur.Ministerka tiež priblížila, že so slovenskými spoločnosťami aktuálne spolupracuje 917 rumunských firiem. „Stále je tu však veľký potenciál na intenzívnejšiu spoluprácu," dodala rumunská šéfka diplomacie.Blanár zdôraznil aj vysoký potenciál rozvoja turistického priemyslu. „Veľmi ma teší nárast záujmu rumunských hostí o Slovensko. V Tatrách sme zaznamenali dvojnásobný nárast počtu turistov z Rumunska. Rovnako však čoraz viac Slovákov cestuje do Rumunska a objavuje jeho krásy," uviedol minister, ktorý počas svojej návštevy položil veniec k soche Alexandra Dubčeka v Bukurešti.V meste Oradea sa stretol aj s predstaviteľmi slovenskej komunity. „Tunajšia slovenská menšina predstavuje živý most medzi Slovenskom a Rumunskom. Oceňujem aj, že rumunský parlament vyhlásil 25. máj ako Deň slovenského jazyka. Aj vďaka podpore vlády si Slováci v Rumunsku zachovávajú svoj materinský jazyk, tradície, kultúru i spôsob života,“ uzavrel Blanár s tým, že spolupráca medzi Slovenskom a Rumunskom v oblasti ochrany práv menšín je príkladná.