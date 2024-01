Pred 79 rokmi bol oslobodený koncentračný tábor v Osvienčime, svet si pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Päťsto mariek za každého Žida

Deportácie v dvoch etapách

Desiatky tisíc zavraždených Židov





Slovensko si obete holokaustu pripomína aj 25. marca a 9. septembra.



Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili 31. októbra 2001 zákon, ktorým stanovili 9. september ako spomienku na obete holokaustu a výzvu k zápasu proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek forme útlaku a diskriminácie.



Transport prvých tisíc židovských žien vypravili 25. marca 1942 z Popradu, posledný transport vyviezol celé rodiny 20. októbra v tom istom roku.



K tragickému výročiu prvého transportu sa v mieste jeho vypravenia, v Poprade, každoročne konajú pietne podujatia.





27.1.2024 (SITA.sk) - Pamiatku na utrpenie šesť miliónov židovských detí, žien a mužov počas druhej svetovej vojny si svet uctieva dnes.Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z roku 2005 si 27. január pripomíname ako Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.Práve v tento januárový deň bol v roku 1945 oslobodený nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor v Osvienčime.Počas vojny nacisti zavraždili aj asi 70-tisíc Židov zo Slovenska, väčšinu v nacistických vyhladzovacích táboroch alebo na tzv. pochodoch smrti, teda pri násilnej evakuácii táborov krátko pred koncom vojny.Počas druhej svetovej vojny bolo systematicky zadržaných a zlikvidovaných šesť miliónov Židov. Nacisti vraždili aj Sintov a Rómov, politických väzňov, homosexuálov, ľudí s postihnutím, Svedkov Jehovových či sovietskych vojnových zajatcov.V koncentračnom tábore Osvienčim zahynuli aj desaťtisíce ľudí zo Slovenska. Slovenská vláda za deportáciu každého Žida zaplatila 500 ríšskych mariek, ako to požadovalo Nemecko.V prvej etape deportácií v roku 1942 zo Slovenska do Osvienčimu odišlo 19 transportov s vyše 19-tisíc ľuďmi, z ktorých prežilo približne 600.Ďalších 38 transportov smerovalo ďalej na východ – do Majdanku, Opole, Belzecu a Sobiboru, v ktorom zahynulo najviac Židov z vtedajšej vojnovej SR.Počas druhej etapy deportácií, na jeseň 1944, resp. na jar 1945, bolo spolu deportovaných asi 13-tisíc osôb. Konkrétne od konca septembra do polovice novembra 1944 skončilo päť transportov s asi 6 000 ľuďmi v Osvienčime.Ďalšie transporty zo Slovenska už smerovali do Terezína, respektíve do táborov na území tretej ríše.Počas vojny zahynulo počas holokaustu spolu približne 70-tisíc Židov z územia vtedajšej Slovenskej republiky.Ďalších asi 35-tisíc zavraždených Židov bolo transportovaných z južných území Slovenska, ktoré po I. Viedenskej arbitráži anektovalo horthyovské Maďarsko.Pravdepodobne 1 200 až 1 300 Židov zavraždili nacistické jednotky na Slovensku, keď okupovali slovenské územie na prelome rokov 1944 a 1945.