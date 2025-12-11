Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.12.2025
 Meniny má Hilda
 24hod.sk    Z domova

11. decembra 2025

Minister zahraničia Blanár rokoval o ďalšej spolupráci Slovenska a Nemecka s veľvyslancom Kurzom


Tagy: Medzinárodné vzťahy

Slovensko má záujem pokračovať v otvorenom dialógu a dlhodobo úzkej spolupráci s Nemeckom. Zdôraznil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky



693ae0502cc67416207244 676x451 11.12.2025 (SITA.sk) - Slovensko má záujem pokračovať v otvorenom dialógu a dlhodobo úzkej spolupráci s Nemeckom. Zdôraznil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár, ktorý v stredu 10. decembra prijal veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky v SR Thomasa Kurza. Partneri sa zhodli, že bilaterálna spolupráca prispieva k posilneniu vzájomných vzťahov v európskom kontexte. Zároveň rokovali o príprave avizovanej návštevy nemeckého kancelára Friedricha Merza na Slovensku.


„Nemecko je naším strategickým partnerom – bilaterálne a rovnako v rámci Európskej únie či Severoatlantickej aliancie. Naše partnerstvo je založené na dialógu a dlhoročnej úzkej spolupráci – máme záujem zachovať túto otvorenosť a konštruktívnu spoluprácu aj s novou nemeckou vládou,“ uviedol minister Blanár a doplnil, že pre SR je Nemecko najvýznamnejším obchodným partnerom a štvrtým najväčším investorom. Vzájomný obrat dosiahol v minulom roku takmer 38 miliárd eur.

Prebrali aj priemysel a energetiku


Podľa ministerstva zahraničných vecí chcú Slovensko a Nemecko pokračovať v rozvíjaní praktickej spolupráce prostredníctvom Akčného plánu Prehĺbeného dialógu. „Máme záujem o efektívnejší Akčný plán na roky 2026 – 2028 s cielenejšími projektmi v kľúčových oblastiach, akými sú zahraničné a európske záležitosti, bezpečnosť a obrana, hospodárstvo, energetika. Konštruktívne sa zapojíme do prípravy nového textu, ktorý sa má podpísať koncom budúceho roka na úrovni ministrov zahraničných vecí,“ hovorí Blanár.

Za Slovensko súčasne potvrdil záujem pokračovať v slovensko-nemeckej Reflexnej skupine ako užitočnej platforme pre neformálne a inovatívne diskusie o aktuálnych medzinárodných a európskych záležitostiach. Tento diskusný formát spája vládny i mimovládny sektor už viac ako desať rokov.

Partneri diskutovali tiež o konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a energetike. „V mnohých otázkach sa s Nemeckom čoraz viac názorovo zbližujeme, napríklad v otázke zákazu spaľovacích motorov do roku 2035, ktorý odmietame. Tieto témy chceme ďalej rozvíjať a získať tak spoločne silnejší hlas v rámci EÚ,” doplnil minister zahraničných vecí. V oblasti energetiky má Slovensko podľa slov Juraja Blanára silný záujem o spoluprácu s Nemeckom.

Tá zahŕňa aj využívanie kapacity nemeckých terminálov skvapalneného zemného plynu (LNG), čo je dôležitou súčasťou domácej diverzifikačnej stratégie. Šéf rezortu zahraničných vecí vidí potenciál taktiež v oblasti vodíkovej spolupráce, v rámci ktorej by bola využitá slovenská infraštruktúra na prepravu obnoviteľného vodíka do Nemecka.

Chcú obnoviť dynamiku kontaktov


Blanár na záver pripomenul, že rok 2025 bol v Nemecku poznačený predčasnými voľbami a následnou výmenou spolkovej vlády. Záujmom SR po týchto zmenách naďalej zostáva obnoviť predchádzajúcu dynamiku kontaktov.

„Bilaterálne kontakty sú kľúčové pre podporu dialógu a budovanie pevných vzťahov. Preto sme prediskutovali pripravovanú návštevu spolkového kancelára F. Merza, ako aj moje pozvanie, ktoré som na neformálnom ministerskom zasadnutí Gymnich v Kodani adresoval počas bilaterálneho stretnutia môjmu ministerskému kolegovi Johannovi Wadephulovi," povedal Blanár s tým, že tieto návštevy sú dôležité nielen pre posilnenie bilaterálnych vzťahov, ale aj v európskom kontexte.

V tejto súvislosti vyzdvihol návštevy najvyšších slovenských štátnych predstaviteľov v Nemecku. Ešte v januári 2024 absolvoval oficiálne prijatie v Berlíne predseda vlády SR Robert Fico s viacerými ministrami vrátane šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára. Nemecko navštívil v marci minulého roka tiež Peter Pellegrini najskôr vo funkcii predsedu Národnej rady SR a následne v októbri v pozícii prezidenta SR. Individuálne bilaterálne rokovania absolvoval s vtedajšou nemeckou ministerkou zahraničných vecí Annalenou Baerbockovou a viacerými poslancami Spolkového snemu rovnako vlani minister Blanár.


Zdroj: SITA.sk - Minister zahraničia Blanár rokoval o ďalšej spolupráci Slovenska a Nemecka s veľvyslancom Kurzom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Medzinárodné vzťahy
