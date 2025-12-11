Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hilda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. decembra 2025

Pellegrini vetoval transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov, vláda vie plniť ciele aj bez ohrozovania právneho štátu – VIDEO


Tagy: Prezident SR Vetovanie zákona

Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok rozhodol, že nepodpíše zákon z dielne ministerstva vnútra, ktorého cieľom je ...



Zdieľať
pellegrini 676x420 11.12.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok rozhodol, že nepodpíše zákon z dielne ministerstva vnútra, ktorého cieľom je transformácia súčasného Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.

Súčasný Úrad má podľa neho osobitný význam


Ako v tejto súvislosti informoval kancelária hlavy štátu, absencia dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážne vecné pripomienky k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešené výhrady zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku viedli prezidenta k verdiktu vrátiť zákon ako celok parlamentu na opätovné prerokovanie.

Som presvedčený, že svoje legitímne ciele môže vláda a vládna koalícia napĺňať aj bez porušovania legislatívnych pravidiel, bez možných porušení princípov právneho štátu a bez ohrozovania slovenských záujmov voči Európskej únii,“ uviedol Pellegrini. Podľa jeho názoru má súčasný ÚOO osobitný význam pri plnení podmienok v rámci Plánu obnovy, z ktorého Slovensko čerpá miliardy eur na projekty zlepšujúce život v regiónoch.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Považujem za chybu, že národná rada neodstránila v procese prijímania zákona pochybnosti, či je výsledná norma v súlade so smernicami Európskej únie. Stále tak existujú oprávnené obavy z rizika pozastavenia časti európskych prostriedkov pre Slovensko,“ zdôraznil prezident, ktorý podľa vlastných slov vníma výhrady zo strany únie. Zároveň považuje za mimoriadne dôležité, aby Slovensko všetky pochybnosti dostatočne vysvetlilo bez možných sankcií.

Prezident takisto kritizoval celý proces prijímania danej legislatívnej normy počnúc zasadnutím vlády v sobotu, skráteným legislatívnym konaním i zdĺhavou diskusiou k nemu na pôde parlamentu.

Zákon podstatnú oblasť nerieši


Ľudia len veľmi ťažko pochopia, prečo v situácii, kedy je ich život čoraz náročnejší, je nevyhnutné dva týždne v parlamente riešiť zánik a následný vznik jedného úradu,“ domnieva sa Pellegrini. Okrem toho uviedol aj vecné argumenty proti zrušenie uvedeného úradu.

Vláda tvrdí, že jedným z dôvodov vzniku nového úradu s rozšírenou agendou je potreba jednotnej, účinnej a praktickej ochrany obetí trestných činov. Zákon však práve túto oblasť nerieši. Dokonca sa môže stať, že minimálne v počiatkoch pôsobenia nového úradu bude ochrana obetí niektorých trestných činov oslabená,“ upozornil prezident.

Podľa Pellegriniho nový úrad nebude mať na začiatku dostatok personálu ani finančných prostriedkov, pretože zákon nemyslí na to, aby z rezortu spravodlivosti presunul na nový úrad pracovníkov aj finančné prostriedky. „A tak sa môže stať, že práve prijatím schváleného zákona môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, čomu sa vláda podľa vlastného vyjadrenia snaží zabrániť,“ dodal prezident.

SNS prijala rozhodnutie s rozhorčením


Slovenská národná strana prijala konanie prezidenta s rozhorčením. Zákon podľa stanoviska národniarov vetoval alibisticky bez toho, aby si ho dôsledne preštudoval. „Je nepredstaviteľné, aby prezident Slovenskej republiky, ktorý sa do svojej funkcie dostal s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS, takto potápal návrh z dielne politickej strany, ktorej je sám zakladateľom a zakladajúcim predsedom,“ uvádza strana vo svojom stanovisku.

Zároveň prezidenta vyzýva, aby si v budúcnosti zákony, ktoré prídu z Národnej rady Slovenskej republiky, aspoň riadne preštudoval. „Peter Pellegrini nám dlhodobo dáva najavo, že nemá nič spoločné s koalíciou. Slovenská národná strana vyhlasuje, že v budúcnosti už nikdy nepodporí Petra Pellegriniho na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, pretože medzi ním a pánom Korčokom nevidí žiaden rozdiel,“ dodala SNS v stanovisku, ktorý agentúre SITA poskytla Zuzana Škopcová.

Hlas zákon presadí


Strana Hlas-SD v reakcii na postup prezidenta trvá na tom, že prijatá úprava je dôležitá, správna a potrebná. Podľa Hlasu rieši dlhoročné zlyhania v systéme ochrany oznamovateľov a prináša do neho poriadok, jasnú zodpovednosť a najmä spravodlivosť.

Hlas urobí všetko preto, aby parlament zákon opätovne schválil a aby sa potrebné zmeny dostali do praxe. Rozhodnutie prezidenta Pellegriniho rešpektujeme. Je to jeho ústavné právo. Je prirodzené, že prezident sa na legislatívu pozerá z inej perspektívy než politické strany,“ dodala strana Hlas-SD.

Koaliční poslanci strán Smer-SD, Hlas-SD a Slovenskej národnej strany 78 hlasmi schválili v utorok 9. decembra zákon, ktorým sa ruší Úrad na ochranu oznamovateľov a vzniká nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Schválenie návrhu sa stretlo s veľkou nevôľou opozície alebo mimovládnych organizácii.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vetoval transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov, vláda vie plniť ciele aj bez ohrozovania právneho štátu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident SR Vetovanie zákona
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Minister zahraničia Blanár rokoval o ďalšej spolupráci Slovenska a Nemecka s veľvyslancom Kurzom
<< predchádzajúci článok
Koalícia chce prílepkom pomôcť Gašparovi, tvrdí opozícia a kritizuje aj trestanie spochybňovania Benešových dekrétov – VIDEO, FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 