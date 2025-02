Minister zahraničia Blanár sa stretol so šéfom izraelskej diplomacie Saarom, chcú posilniť vzťahy oboch krajín

Ukrajina a Pásmo Gazy

Potenciál vidia aj v turizme

24.2.2025 (SITA.sk) - Slovensko principiálne podporuje dialóg s Izraelom. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí po zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár Smer-SD ) rokoval s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom Obaja vyjadrili silný záujem o posilnenie vzájomných vzťahov a šéf izraelskej diplomacie pozval slovenského ministra na návštevu Izraela.Blanár informoval izraelského ministra o priebehu nákupu izraelských systémov protivzdušnej obrany Barak na základe najväčšej exportnej zmluvy v oblasti obrany medzi SR a Izraelom v hodnote viac ako pol miliardy eur.„Je to pre nás mimoriadne dôležité predovšetkým z časového hľadiska, keďže bývalé vlády odovzdali S-300 bez náhrady na Ukrajinu a slovenské územie nie je v súčasnosti chránené žiadnym systémom protivzdušnej obrany. Pán minister vyjadril plnú podporu tomu, aby bol termín dodávky čo možno najkratší,“ uviedol Blanár.Ministri diskutovali aj o konflikte na Ukrajine a dočasnom prímerí v Gaze. „Privítal som prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ku ktorému strany dospeli, a jednoznačne som podporil, že je potrebné, aby boli prepustení všetci zostávajúci rukojemníci, čo je jedna z podmienok dosiahnutia udržateľného mierového riešenia v pásme Gazy. Pre Slovenskú republiku je to absolútne kľúčové, pretože od samého začiatku podporujeme dialóg, diplomatickú komunikáciu a dvojštátne riešenie,“ povedal Blanár a pripomenul, že Slovensko už v minulosti uznalo Palestínu, čo napomáha, aby bol Blízky východ regiónom s trvalým mierom prospešným ako pre izraelské, tak palestínske obyvateľstvo.Ministerstvo zahraničných vecí súčasne informovalo, že sa v pondelok minister zúčastňuje aj na 13. zasadnutí Asociačnej rady EÚ – Izrael, ktorá bola zriadená pred 25 rokmi ako platforma pre dôležitý politický dialóg. SR podľa slov Blanára tento formát víta. „Sme trvalí podporovatelia dialógu všetkých zainteresovaných strán. Je potrebné, aby sme mohli za jedným stolom diskutovať, hovoriť o otázkach, ktoré súvisia s konfliktom v Gaze, o postojoch jednotlivých krajín a aby bola diskusia konštruktívna,“ doplnil Blanár.Ministerstvo informovalo, že SR aj Izrael vidia potenciál aj v oblasti turizmu. „Slovensko ocenilo spustenie sezónnej linky spájajúcej Bratislavu s Tel Avivom, na ktorej by mali koncom mája tohto roka začať premávať charterové lety s cieľom podporiť cestovný ruch," uzavrel rezort diplomacie.