Nové vedenie SNG čelí podľa ministerstva kultúry diskreditačnej kampani a zasahovaniu mimovládok do jej chodu

Farebné revolúcie a protesty

Cielená činnosť kurátorov

24.2.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry odmieta manipuláciu verejnej mienky a zasahovanie mimovládnych organizácií do chodu Slovenskej národnej galérie (SNG) Vyhlásilo to ministerstvo kultúry, podľa ktorého nové vedenie SNG čelí organizovanej diskreditačnej kampani zo strany bývalého vedenia, niektorých zamestnancov, kurátorov ako aj zasahovaniu mimovládnej organizácie Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS).„Dôkazom politickej angažovanosti niektorých zamestnancov SNG je písomný zápis zo zasadnutia Dramaturgickej rady SNG z apríla 2024, kde zamestnanci riešia koordináciu krokov proti novému vedeniu SNG. Medzi inými navrhujú zapojiť do procesu mimovládnu organizáciu Partners for Democratic Change Slovakia, ktorá má bohaté skúsenosti s farebnými revolúciami a stála aj na pozadí protivládnych protestov Za slušné Slovensko," informovalo ministerstvo a pokračovalo, že zo zápisu tiež vyplýva, že niektorí zamestnanci SNG plánovali iniciovať štrajky zamestnancov s cieľom destabilizovať situáciu v galérii. „Do týchto aktivít chceli zapojiť aj študentov, univerzity, súkromné spoločnosti a odbory," dodalo ministerstvo.Rezort kultúry ďalej upozornil, že bývalé vedenie SNG na čele s vtedajšou riaditeľkou Alexandrou Kusou objednalo v máji 2023 od mimovládnej organizácie PDCS vzdelávacie aktivity pre pracovníkov a individuálne poradenstvo za 7 800 eur, ako aj služby popísané ako konzultácie a facilitácia spoločných stretnutí za 9 850 eur.„V decembri 2023 pribudla ďalšia objednávka za 9 900 eur. PDCS figuruje v top trojke mimovládnych organizácií, ktorým boli z amerických zdrojov pridelené granty vo výške viac ako 300-tisíc dolárov," uviedlo ministerstvo.Súčasťou antikampane sú podľa slov rezortu aj zavádzajúce informácie o odstúpení zahraničných partnerov od medzinárodných projektov. „V skutočnosti ide o cielenú činnosť kurátorov zodpovedných za výstavy, ktorí dlhodobo zahlcujú zahraničných partnerov nepravdivými informáciami a dehonestujú nové vedenie SNG. Títo kurátori si tak sami likvidujú vlastné výstavy, pričom vedenie SNG ani ministerstvo kultúry do ich práce nijako nezasahovalo," vysvetlil rezort kultúry.Ministerstvo doplnilo, že nepravdivé sú aj tvrdenia o hromadných výpovediach stoviek zamestnancov SNG. „V súčasnosti galéria eviduje odchod okolo 50 zamestnancov. Predchádzajúce širšie vedenie, pozostávajúce z riaditeliek úsekov, ktoré aktuálne dali výpoveď, pritom vypracovalo zoznam 42 pracovníkov, ktorých uvoľnenie by nenarušilo chod galérie a znížilo by prezamestnanosť. Chod galérie je plne zabezpečený, pripravujú sa nové výstavy a dramaturgia," uzavrelo ministerstvo.