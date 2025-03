Minister životného prostredia Taraba nepochybuje o tom, že vládna koalícia riadne dovládne

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.3.2025 (SITA.sk) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) nepochybuje o tom, že vládna koalícia riadne dovládne so 79 poslancami v parlamente. Uviedol to na sociálnej sieti po tom, ako premiér Robert Fico (Smer-SD) informoval, že podpísal dohodu s nezaradenými poslancami Samuelom Migaľom Premiér o tom informoval s tým, že dohoda vytvára podmienky na zabezpečenie stabilnej väčšiny vládnej koalície v Národnej rade SR . „Som rád, že všetci si uvedomili, že položenie vlády by bolo nielen zradou na voličoch, ich osobnou a trvalou politickou porážkou, ale aj hrou s osudom Slovenska. Opozícia nás denne presvedčuje, že majú len jeden program, a to šíriť hystériu a chaos, bez akejkoľvek vízie rozvoja Slovenska. Protestujú proti výstavbe všetkého. Nechcú diaľnice, nechcú vodohospodárske diela, bojujú len za peniaze pre ich mimovládky," uviedol Taraba.Šéf envirorezortu dodal, že verí, že koalícia bude zomknutá a pre každého bude jedinou prioritou presadzovanie vládneho programu.