Putin súhlasí s návrhom pozastaviť útoky na energetickú infraštruktúru

Ruský prezident Vladimir Putin počas utorkového telefonického rozhovoru súhlasil s návrhom svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa, aby Rusko a Ukrajina na 30 dní zastavili vzájomné útoky na energetickú infraštruktúru, uviedol Kremeľ s tým, že Putin dal príslušný rozkaz ruskej armáde.





Putin pre ukončenie vojny žiada úplné zastavenie vojenskej pomoci Kyjevu

Lídri v telefonáte podľa vyhlásenia Kremľa pokračovali v podrobnej a úprimnej diskusii o ozbrojenom konflikte na Ukrajine. Dohodli sa, že Rusko a Spojené štáty vytvoria expertné skupiny pre ukončenie tejto vojny.Putin Trumpovi povedal, že je pripravený sa spoločne usilovať o trvalé riešenie situácie na Ukrajine. Zároveň však podotkol, že musí ísť o riešenie, ktoré bude "komplexné, udržateľné a dlhodobé" a ktoré bude zohľadňovať bezpečnostné záujmy Ruska a základné príčiny konfliktu.Putin takisto stanovil úplné zastavenie zahraničnej vojenskej pomoci aj výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou ako podmienku ukončenia vojny. Označil to za kľúčové preto, aby sa konflikt neeskaloval a aby sa jeho riešenie presmerovalo do politického a diplomatického poľa.Hlavy štátov počas svojho druhého telefonátu, ktorý trval približne hodinu a pol, rokovali aj o americkom návrhu na 30-dňové prímerie, s ktorým Ukrajina minulý týždeň súhlasila. Putin podľa Kremľa vzniesol niekoľko "vážnych" pripomienok, ktoré sa týkajú monitorovania zastavenia bojov pozdĺž celej frontovej línie. Stanovil aj požiadavky Ruska na zastavenie mobilizácie Ukrajincov a prezbrojenia ukrajinskej armády.Ruský prezident takisto na stredu 19. marca avizoval výmenu zajatcov s Ukrajinou, a to po 175 z oboch strán. Moskva zároveň "ako gesto dobrej vôle" odovzdá Kyjevu 23 ťažko ranených ukrajinských vojakov.Trump aj Putin zároveň vyjadrili záujem o normalizáciu bilaterálnych vzťahov medzi Spojenými štátmi a Ruskom vzhľadom na "ich jedinečnú zodpovednosť pri zaistení bezpečnosti a stability vo svete". Zhodli sa, že budúcnosť, v ktorej sa vzťahy ich krajín zlepšia, prinesie "obrovský osoh", píše sa vo vyhlásení Kremľa.Ruský prezident Vladimir Putin v utorkovom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom stanovil úplné zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine ako podmienku ukončenia vojny. Oznámil to podľa agentúry TASS Kremeľ.Správu aktualizujeme.