Ministerka Kolíková je spokojná s reformou súdnej mapy, Šutaj Eštok v nej zlepšenie súdnictva nevidí

Veľmi ambiciózna reforma

Menej okresných súdov

30.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS ) je s reformou súdnej mapy spokojná, priznáva však, je ju čaká ešte veľa práce. Uviedla to v diskusnej relácii Sobotné dialógy na RTVS.„Desiatky rokov tu žiadna takáto reforma nebola, takže na ňu justícia dlho čakala, preto som vnímala ako svoju povinnosť dať na stôl svoju predstavu o tom, ktorým smerom by sa mala ubrať justícia. Výsledok je podľa mňa veľký úspech, bude to veľmi veľa práce a úprimne, budem mať čo robiť aby som všetko zvládla, ale som veľmi spokojná. Dotkne sa to justície naprieč celým Slovenskom," uviedla Kolíková.Reformu, ktorú položila na stôl pred dvoma rokmi, vnímala ako veľmi ambicióznu. Spomenula tiež, že v samotnom Programovom vyhlásení vlády nerátali s tým, že popri Najvyššom správnom súde SR sa bude vytvárať osobitná sústava správneho súdnictva na prvom stupni.Poslanec Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) skonštatoval, že všetky reformy súčasnej vlády majú tri spoločné črty.„Prvou je rušenie. Či už pri reforme súdnictva, zdravotníctva či reforme národných parkov alebo súdov. Druhou črtou je, že pri schvaľovaní reforiem sú dlhotrvajúce koaličné spory plné nekonečného vydierania, kde si koaliční partneri berú energiu od toho, aby riešili podstatné veci. Treťou spoločnou črtou je, že výsledok je na konci úplne iný, aký bol na konci dňa zámer. A to myslím si spĺňa do poslednej bodky aj súdna mapa. Reformy majú uľahčovať život Slovákov," uzavrel Šutaj Eštok.Myslí si, že súdna mapa nijak nezlepší fungovanie súdnictva na Slovensku a má slúžiť na mocenské uchopenie moci a realitný biznis.Zmeny v súdnej mape odhlasoval parlament 27. apríla. Platiť začnú od 1. januára 2023. Zmenší sa počet okresných súdov z 54 na 36. V rámci týchto prvostupňových súdov vznikne jeden Mestský súd Košice a štyri mestské súdy v Bratislave.V prípade krajských súdov sa počet nemení, naďalej ich bude osem. Pri krajských súdoch budú obchodnoprávnu a rodinnoprávnu agendu vybavovať kauzálne príslušné krajské súdy.