Morálka v ruských silách na Ukrajine je oslabená, tvrdia Briti. Rusko v bojoch stále čelí značným výzvam

30.4.2022 (Webnoviny.sk) - V ruských silách na Ukrajine pravdepodobne panuje oslabená morálka. Vo svojej sobotňajšej správe o situácii na Ukrajine to uvádza britské ministerstvo obrany.Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedlo, že Rusko v bojoch „stále čelí značným výzvam“. Rezort verí, že ruské sily „boli nútené zlúčiť a premiestniť vyčerpané a nesúrodé jednotky z neúspešných postupov na severovýchode Ukrajiny“.Neuviedol, ako k tomuto hodnoteniu dospel, no analytici sa podľa agentúry AP domnievajú, že ruské sily, ktorým sa na začiatku vojny nepodarilo dobyť Kyjev, premiestnili bez času potrebného na riadne prezbrojenie a opätovné vybavenie.Ministerstvo tiež uviedlo, že Moskva dúfa, že reorganizuje svoje úsilie a skráti zásobovacie trasy. Nedostatok zručností na úrovni jednotiek a nekonzistentná letecká podpora spôsobili, že Rusko nie je schopné plne využiť svoju bojovú kapacitu, a to aj napriek lokalizovaným zlepšeniam, dodalo.