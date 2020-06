Ministerka Kolíková považuje za dobré, že sa veľa diskutuje o výbere nového generálneho prokurátora

Proces voľby má byť otvorený

Návrh novely zákona

Šanta by kandidatúru prijal

26.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) považuje za veľmi dobré, že sa v poslednej dobe uskutočnilo viacero odborných diskusii ohľadom výberu nového generálneho prokurátora. Ako ďalej uviedla pre médiá, diskusie na pôde parlamentu alebo prezidentského paláca môžu formovať aj podobu návrhu, ktorý sa momentálne nachádza v parlamente."Samozrejme je otázne, v akej miere poslanci si tie závery z diskusie osvoja a budú považovať za svoje, v súlade so svojim presvedčením," povedala šéfka rezortu spravodlivosti.Podľa ministerky je v tomto ohľade dôležité, aby bol proces voľby generálneho prokurátora otvorený."Kandidáti určite budú čeliť množstvu otázok v rámci vypočutia. To znamená, nech už to bude aj možnosť pre advokáta alebo akademika uchádzať sa o túto pozíciu, a ja predpokladám, že tam kandidátom bude aj prokurátor, tak budeme môcť všetci pozorovať, ako sa vysporiadajú s otázkami, ktoré im budú kladené a urobíme si na to názor, kto by bol najvhodnejší na čele prokuratúry," dodala ministerka.Možnosť uchádzať sa o funkciu generálneho prokurátora by podľa návrhu novely zákona a prokuratúre z dielne poslancov vládnej koalície mali mať aj osoby, ktoré nie sú prokurátormi. Doteraz sa mohli o tento post uchádzať len prokurátori.Kandidátov na generálneho prokurátora podľa aktuálne platnej úpravy mohli navrhovať výlučne poslanci parlamentu. Po novom bude môcť kandidátov predkladať aj minister spravodlivosti, Rada prokurátorov SR, verejný ochranca práv, profesijné organizácie právnikov (napríklad komory), vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva (napríklad Slovenská akadémia vied alebo právnické fakulty).Opozícia koaličný návrh kritizovala s tým, že jeho cieľom je do funkcie generálneho prokurátora dosadiť advokáta a bývalého politika Daniela Lipšica . Ten však zatiaľ zámer uchádzať sa o pozíciu šéfa prokuratúry nepotvrdil.Prokurátor Ján Šanta , ktorý sa zaoberal napríklad kauzami televíznych zmeniek alebo skrachovaných nebankoviek v diskusii Denníka N uviedol, že on by kandidatúru prijal, pokiaľ ho niekto navrhne. Naopak prokurátor Vasiľ Špirko sa o úrad uchádzať nemieni. V diskusii povedal, že svoje miesto vidí na Úrade špeciálnej prokuratúry