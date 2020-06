Plánujete dovolenku na Slovensku? Cestujte so ZSSK výhodne a ekologicky

ponuka

platnosť

cieľová skupina

cena





SLOVAK MESIAC

31 dní





Cestujúci s občianskym/vodičským



Preukazom alebo pasom

79 €





SLOVAK TÝŽDEŇ

7 dní





Cestujúci s občianskym/vodičským



Preukazom alebo pasom

29 €





SLOVAK KLASIK 26+

31 dní





Cestujúci od 26 rokov s preukazom



KLASIK RAILPLUS

49 €





SLOVAK JUNIOR -26

31 dní





Cestujúci do 26 rokov s preukazom



JUNIOR RAILPLUS

29 €





SLOVAK SENIOR 60+

31 dní





Cestujúci od 60 rokov s preukazom



SENIOR RAILPLUS

29 €









Pri platbe za lístok SLOVAK je možné využiť aj kreditné konto ZSSK, s ktorým cestujúci získava bonusový kredit.



Čím viac ciest vlakmi ZSSK počas leta cestujúci uskutoční, tým viac peňazí sa mu vráti (napr.: lístok Bratislava – Košice – Bratislava = 37,52 €, SLOVAK TÝŽDEŇ = 29 € = -8,52 €).



SLOVAK JUNIOR ocenia najmä končiaci študenti stredoškolského či vysokoškolského štúdia (maturanti, bakalári, magistri, inžinieri), ktorí počas letných prázdnin nemajú nárok na bezplatnú prepravu ani na zľavnené cestovné.



26.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vďaka viac ako 1 500 vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktoré denne premávajú po takmer 3 000 kilometroch železničných tratí, môže byť aj dovolenka na Slovensku príjemná, pohodlná a ekologická. A so špeciálnou ponukou SLOVAK bude navyše aj výhodná.Letné celosieťové cestovné lístky z ponuky SLOVAK platia v termíne 1. 7. – 31. 8. 2020 (do 24:00) na celom Slovensku v 2. vozňovej triede vo všetkých vlakoch ZSSK. (Výnimku tvoria vlaky SuperCity, InterCity, 1. trieda, miestenky, lôžka a ležadlá, ktoré je možné využiť za príslušné doplatky.)Tohtoročnou novinkou, ktorú ZSSK zaradila do svojej letnej ponuky, je lístok SLOVAK MESIAC.uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.VýhodyLístky z ponuky SLOVAK si možno zakúpiť v predpredaji od 25. 6. 2020 v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK, predaj cez e-shop je momentálne v štádiu prípravy. Lístky je možné vrátiť najneskôr deň pred začiatkom platnosti so sankciou za vrátenie vo výške 10 % z ceny. (Lístok zakúpený cez e-shop ZSSK bude možné vrátiť iba online.) Za čiastočne využité lístky sa náhrada neposkytuje.Bližšie informácie o ponuke SLOVAK budú zverejnené na webe ZSSK začiatkom budúceho týždňa.Informačný servis