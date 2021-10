Ministerka Kolíková zatiahla po pripomienkach prokuratúr ručnú brzdu, k zmenám na súdoch príde postupne

aktualizované 22. októbra, 12:42



Cieľom je vyššia špecializácia sudcov

Časový kompromis

22.10.2021 (Webnoviny.sk) -Slovensko by podľa novej súdnej mapy malo byť rozdelené na tri odvolacie obvody krajských súdov, ktoré budú sídliť v Trnave, Žiline a Prešove. Na tlačovej konferencii to v piatok povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom SaS).Zároveň by krajské súdy mali mať aj päť regionálnych pracovísk, konkrétne v Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach. V Bratislave a Košiciach budú zároveň sídliť mestské súdy.Zároveň bude na Slovensku 30 obvodov okresných súdov. Okrem 30 sídel budú mať okresné súdy aj 14 regionálnych pracovísk. Cieľom tejto reformy je podľa ministerky zvýšiť špecializáciu sudcov a tiež zabezpečiť náhodný výber vecí v konkrétnych agendách. „Vieme sa tam dostať len tak, že zväčšíme obvody," zdôraznila Kolíková.Ministerka zároveň uviedla, že v rámci vyhodnotenia pripomienok napríklad zo strany sudcov alebo prokuratúr sa rozhodla „zatiahnuť ručnú brzdu". Teda, že zmeny vo fungovaní súdov prídu postupnejšie.„To, čo je základnou zmenou, je, že k tej koncentrácii sudcov na pracoviskách dôjde postupne," povedala. Zároveň tiež uviedla, že v rámci novej súdnej mapy bude zachovaných viac pracovísk. „Toto je kompromis, ktorý som spravila," zdôraznila Kolíková.Podľa pôvodného návrhu mali namiesto 14 pracovísk okresných súdov fungovať len štyri. Po novom budú úplne zrušené len okresné súdy v Skalici, Kežmarku, Bánovciach nad Bebravou a Partizánskom. Pôvodný návrh naopak počítal so zachovaním sídla krajského súdu v Banskej Bystrici, po novom tam bude len pracovisko.