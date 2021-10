Stravovanie zamestnancov môže výrazne zdražieť, zamestnávatelia žiadajú o prepracovanie novely

Novela neznižuje ani administratívu

Žiadajú o jej neschválenie

Stopercentný príspevok vypustili

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ak parlament schváli poslanecký návrh novely Zákonníka práce, doterajší systém stravného založený na stravovaní zamestnancov v kantínach, a tých, ktorí využívajú stravenky či gastrokarty pre zamestnancov, výrazne zdražie.V tlačovej správe na to upozorňuje Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR . Novela pracovného kódexu namiesto sľubovaného zrovnoprávnenia finančného príspevku s doterajšími formami stravného tak podľa zamestnávateľov prinesie zdraženie obedov pre všetkých.Schválenie novely Zákonníka práce by znamenalo, že stravné vyššie ako 2,81 eura sa zamestnancovi zdaní a negatívne ovplyvní i výšku odvodov. Zamestnanci by tak museli na kúpu teplého obeda doplatiť viac zo svojho.„Zdražovanie obedov ešte zhorší postupný rast cien potravín, energií i nákladov na udržanie zamestnancov v gastrosektore, ktorý je na kolenách," varuje AZZZ. Novela podľa asociácie nenaplnila ani očakávania sľubovaného zníženia administratívy.„Naopak, rozšírenie foriem stravného a agendy súvisiacej s možným prechodom medzi jednotlivými formami stravného, na ktoré majú zamestnanci nárok raz ročne, výrazne zvýši ekonomickú agendu firiem," upozorňujú zamestnávatelia.Daňovo odpočítateľná položka vo výške 2,81 eura na obed je podľa AZZZ v praxi žalostne nízka a je zo strany štátu skôr formálna. „Namiesto avizovanej a toľkokrát sľubovanej podpory štátu zamestnávateľom i zamestnancom počas pandémie prináša táto novela v praxi to, že štát stravné pre zamestnancov zdražie, aby na nich ušetril," uviedla AZZZ.Asociácia preto žiada poslancov parlamentu, aby prehodnotili tento návrh zákona a v tejto podobe ho neschválili.„Žiadame o prípravu kvalitnej novely, ktorá zohľadní záujmy zamestnávateľov i zamestnancov a vyzývame na predĺženie prechodného obdobia do konca roka 2022, aby všetky subjekty mali primeraný čas na prípravu procesov," dodala asociácia.Návrhom novely Zákonníka práce sa má od januára zrovnoprávniť zdaňovanie stravovacích poukážok a finančných príspevkov na stravovanie. Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) podal v stredu v pléne pozmeňujúci návrh, ktorým sa má z pôvodného návrhu vypustiť šesť zo siedmich novelizačných článkov.„Veci, na ktorých nebola zhoda na ministerstvách, z pôvodného návrhu vyraďujeme," povedal Viskupič. V schválenom legislatívnom návrhu však podľa neho zostáva nastavenie spravodlivosti medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. „Gro zostáva a ďalšie veci, verím, že v budúcnosti budú na stole," tvrdí.Z pôvodného návrhu novely Zákonníka práce, ktorým sa novelizovali aj súvisiace zákony, sa tak stal výlučne návrh novely zákona o dani z príjmov.Podľa pôvodného zámeru mohol zamestnávateľ svojmu zamestnancovi prispievať na stravovanie stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom na stravovanie veľkorysejšie, a to až do 100 percent sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Tento návrh sa však nakoniec vypustil.