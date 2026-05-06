Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
Včera Archív správ
06. mája 2026
Ministerka kultúry Šimkovičová si prezrela obnovu Ľupčianskeho hradu, na jeho obnovu smerovalo 540 tisíc eur – FOTO
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS) absolvovala pracovnú návštevu hradu Ľupča. Na jeho opravu prostredníctvom projektu Obnovme si svoj dom vyčlenil jej rezort 540-tisíc eur.
Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, v utorok 5. mája sa Šimkovičová v Slovenskej Ľupči stretla so zástupcami vedenia hradu. Oboznámila sa pritom s aktuálnym stavom obnovy pamiatky, ktorá odštartovala minulý mesiac.
Zlý technický stav
„Hrad Ľupča je národná kultúrna pamiatka nachádzajúca sa v obci Slovenská Ľupča, ktorej počiatky siahajú do 13. storočia, keď slúžila ako významné sídlo uhorských kráľov. Objekt si dodnes zachoval viaceré renesančné a barokové architektonické prvky. Od roku 2002 je v súkromnom vlastníctve spoločnosti Železiarne Podbrezová, a.s., ktorá realizuje jeho systematickú obnovu,” uviedla Demková. Doplnila, že v čase prevzatia bol hrad v zlom technickom stave, hrozila mu postupná degradácia.
Dlhodobá koncepčná obnova a investície z vlastných zdrojov pomohli stabilizovať jeho stavebný stav a postupne obnovovať jednotlivé časti areálu. Hrad tiež v minulosti získal ocenenia Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2018, a to za príkladnú obnovu hradnej kaplnky.
Rezort kultúry vlani na realizáciu obnovy hradu vyčlenil 540-tisíc eur z projektu Obnovme si svoj dom. „Obnova hradu je realizovaná aj prostredníctvom konkrétnych projektov zameraných na záchranu a sprístupnenie jeho historických častí. Aktuálne prebiehajúci projekt sa sústreďuje na obnovu a reštaurovanie druhého nadzemného podlažia stredovekej časti hradu s cieľom jeho sprístupnenia verejnosti formou muzeálnej a historickej prezentácie,” priblížila Demková dodávajúc, že cieľom obnovy je priblížiť sa k pôvodným pamiatkovým hodnotám tejto časti objektu.
Obnova a nové expozície
Zachovať chce aj autentické priestorové, výtvarno-umelecké a stavebné prvky. V rámci projektu je pripravená aj obnova historických konštrukcií a nadviazanie na už realizovanú obnovu hradnej kaplnky. Nové expozície návštevníkom cez autentické exponáty a rekonštrukcie odprezentujú historický vývoj hradu, spôsob života jeho obyvateľov i dobové remeslá. Pribudnúť majú aj variabilné výstavne priestory pre kultúrne a edukačné aktivity.
„Hrad je v súčasnosti sprístupnený verejnosti formou komentovaných prehliadok a kultúrnych podujatí a predstavuje významný turistický cieľ regiónu Horehronia. Ročne ho navštívia tisíce návštevníkov, pričom v roku 2025 ich počet dosiahol približne 28-tisíc. V areáli prebieha budovanie historicko-muzeálnych expozícií a objekt slúži aj ako priestor pre kultúrne, spoločenské a edukačné aktivity,” uviedla Demková.
Dodala, že súčasťou pracovnej návštevy ministerky bolo aj stretnutie so zástupcami predstavenstva spoločnosti Železiarne Podbrezová, a.s., ktorá hrad vlastní. Venovali sa možnostiam ďalšej spolupráce pri obnove a sprístupňovaní hradu verejnosti, v závere šéfka rezortu kultúry podpísala pamätnú listinu.
Zdroj: SITA.sk - Ministerka kultúry Šimkovičová si prezrela obnovu Ľupčianskeho hradu, na jeho obnovu smerovalo 540 tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
