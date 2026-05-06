Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Rusko stratilo v apríli viac ako 35 tisíc vojakov, uviedlo ukrajinské ministerstvo obrany
Žiadne z hlavných ukrajinských miest nebolo obsadené a ukrajinským obrancom sa podarilo udržať pozície na všetkých kľúčových úsekoch frontu, čím zabránili postupu ruských síl.
6.5.2026 (SITA.sk) - Žiadne z hlavných ukrajinských miest nebolo obsadené a ukrajinským obrancom sa podarilo udržať pozície na všetkých kľúčových úsekoch frontu, čím zabránili postupu ruských síl.
Ukrajinské ministerstvo obrany uviedlo, že počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja za apríl dosiahol 35 203. Ukrajinské sily zasiahli celkovo viac ako 160-tisíc cieľov. Informuje po o tom web United 24.
Len za prvé dva mesiace jari stratila ruská armáda viac ako 70-tisíc vojakov. Na základe vývoja z predchádzajúcich mesiacov by celkové straty Ruska za jar mohli presiahnuť 100-tisíc mŕtvych a ranených. Tieto čísla prichádzajú v čase jarnej ofenzívy Ruska, ktorá Kremľu zatiaľ nepriniesla hmatateľné výsledky.
Ruská armáda bez úspechov
Žiadne z hlavných ukrajinských miest nebolo obsadené a ukrajinským obrancom sa podarilo udržať pozície na všetkých kľúčových úsekoch frontu, čím zabránili postupu ruských síl. Práve preto ruské vojenské vedenie už po štvrtý raz tvrdí, že úplne obsadilo Luhanskú oblasť. V skutočnosti však malá časť regiónu zostáva pod ukrajinskou kontrolou.
Ruská armáda nemá žiadne úspechy, ktorými by sa mohla pochváliť 9. mája počas vojenskej prehliadky v Moskve. Okrem toho sa očakáva, že na tohtoročnej prehliadke ukážu menej vozidiel, vojakov a zbraní. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Kremeľ na základe rozhodnutia ruského vodcu Vladimira Putina vyhlásil prímerie na 8. a 9. mája.
Verbovanie vojakov
Rusko neverbuje vojakov takým tempom, akým ich stráca. Podľa odhadov pribudlo v prvom štvrťroku do armády 70-tisíc až 80-tisíc vojakov. Moskva sústredila väčšinu svojich útokov na jeden smer, a to v Doneckej oblasti.
V súčasnosti sa tam nachádzajú viac ako dve tretiny ruských síl a sústreďuje sa tam aj väčšina útokov. Kremeľ plánuje úplne obsadiť tento región, ruskí okupanti sú však od tohto cieľa ešte ďaleko. Pri minimálnom postupe trpia rekordnými stratami, ktoré presahujú 400 vojakov na kilometer štvorcový.
