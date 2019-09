Ministerka M. Lubyová otvorila školský rok slávnostným príhovorom

Martina Lubyová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Príhovor ministerky školstva M. Lubyovej k školskému roku 2019/2020



Milí žiaci, vážení učitelia a rodičia, začiatok septembra už tradične patrí otvoreniu nového školského roka. V nadchádzajúcom školskom roku 2019/20 príde do lavíc základných a stredných škôl na Slovensku viac ako 660 tisíc žiakov. Aj toto číslo hovorí o tom, akú dôležitú úlohu zohráva v našom živote školstvo a vzdelávanie. Osobitne chcem privítať našich prváčikov, ktorých máme v tomto školskom roku takmer 60 tisíc a chcem zaželať im aj ich rodičom veľa úspechov v škole.



O našich žiakov sa v tomto školskom roku bude starať 90 tisíc pedagogických a odborných zamestnancov. Všetci si uvedomujeme, že kvalitné vzdelanie závisí najmä od ich kvalifikácie a motivácie. Preto sme si ako jednu z najvyšších priorít tohto volebného obdobia stanovili zlepšenie ich pracovných podmienok a najmä zvyšovanie platov. Vďaka štyrom valorizáciám budú od 1. januára 2020 platy všetkých zamestnancov škôl vyššie o 38 percent v porovnaní so septembrom 2016. Osobitne ma teší, že sa nám okrem toho podarilo zvýšiť o takmer 10 percent nástupné platy mladých pedagógov, ktorí práve teraz začínajú svoju učiteľskú dráhu. Aj im želám v tejto krásnej profesii veľa úspechov.



V tomto školskom roku začína platiť aj nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý zlepší školské prostredie. Zabezpečí väčšiu ochranu pred sociálno-patologickými javmi, medzi ktoré patrí napríklad šikana. Medzinárodný prieskum OECD TALIS ukázal, že na Slovensku prišlo so šikanou do kontaktu 9 percent účastníkov. Je to menej než priemer OECD, ktorý bol 14,3 percenta. Napriek tomu šikana je negatívnym javom, ktorý nemôžeme tolerovať a treba s ním bojovať na všetkých úrovniach. Nový zákon preto zaviedol aj inštitút etického kódexu – pravidiel, ktoré môžu byť zahrnuté do pracovných poriadkov a ďalších vnútorných predpisov školy a tým sa stanú reálne vymožiteľné.



Nový zákon ďalej zlepšuje podmienky pre pracovníkov školstva. Zavádza napríklad väčšie garancie pri stanovení kvalifikačných predpokladov, alebo pružnejšie procesy pri atestáciách. Podstatne znížil úväzky vychovávateľov pri zachovaní ich platov, aby sa mohli svojej práci venovať intenzívnejšie a kvalitnejšie.



Vychádzame v ústrety aj rodičom a žiakom, ktorí potrebujú lepšie informácie o možnostiach budúceho štúdia a zamestnania. Nový zákon až päťnásobne zvyšuje čas, ktorý pedagógovia budú venovať kariérovému poradenstvu pre žiakov a rodičov. A zavádza aj úplne novú kategóriu odborného zamestnanca – školský kariérových poradcov, ktorí sa budú špecializovať na profesionálnu orientáciu žiakov.



V neposlednom rade – aj naši učitelia sa potrebujú ďalej vzdelávať. V spolupráci s prestížnou Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) sme počas prázdnin poskytli stovkám slovenských učiteľov možnosť vymeniť si skúsenosti a získať vedomosti od desiatok zahraničných kolegov zo všetkých kontinentov. Budeme v týchto aktivitách aj ďalej pokračovať v rámci celoživotného vzdelávania. Inovujeme jeho obsah a budeme podporovať aj sieťovanie medzi učiteľmi a školami. Učiteľom aj odborným zamestnancom pritom zostáva zachovaná možnosť príplatkov za vzdelávanie až do výšky 12 percent k platu tak, ako boli zvyknutí.



No a napokon, tento školský rok je prelomový v oblasti výučby cudzích jazykov. Kým doteraz bolo možné na základnej škole ako prvý cudzí jazyk študovať len angličtinu, po novom si budú môcť žiaci a rodičia vybrať aj iný cudzí jazyk. Anglický jazyk zostáva povinný aj naďalej a pokiaľ si ho žiak nevyberie ako prvý, začne v ňom povinne najneskôr na druhom stupni základnej školy. Avšak tí, ktorí chcú na výbornej úrovni zvládnuť aj iný cudzí jazyk, teraz dostávajú možnosť začať ho študovať už na prvom stupni základnej školy.



Milí žiaci, tento rok Vás čaká 190 vyučovacích dní a 176 dní voľna. Prajem Vám, aby Vám všetky tieto dni priniesli príjemné chvíle a zážitky pri objavovaní nových poznatkov.



Vážení pedagógovia, Vám prajem veľa energie, zdravia a síl v práci s našimi deťmi. Práca, ktorú robíte, má v spoločnosti nezastupiteľnú úlohu a patrí Vám za ňu obrovské uznanie.



A Vám, milí rodičia, prajem, aby Vám Vaše deti robili po celý školský rok radosť a prinášali nielen dobré známky, ale aj cenné skúsenosti a zážitky. Týmto považujem školský rok 2019/2020 za otvorený.





TASR príhovor poskytla riaditeľka odboru komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ria Feik Achbergerová.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) – O žiakov na školách sa bude v novom školskom roku 2019/2020 starať 90.000 pedagogických a odborných zamestnancov. Kvalitné vzdelanie závisí najmä od ich kvalifikácie a motivácie, uviedla to v nedeľu vo svojom príhovore na RTVS pred začiatkom nového školského roka ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS).Šéfka rezortu školstva uviedla, že ministerstvo si ako jednu z najvyšších priorít tohto volebného obdobia stanovilo zlepšenie ich pracovných podmienok a najmä zvyšovanie platov.uviedla Lubyová.V tomto školskom roku začína platiť aj nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý má zlepšiť školské prostredie.poznamenala Lubyová. Poukázala tiež nato, že zákon podstatne znížil úväzky vychovávateľov pri zachovaní ich platov. Okrem toho tiež spomenula zavedenie novej kategórie odborného zamestnanca – školský kariérový poradca.Lubyová vyzdvihla, že aj učitelia sa potrebujú vzdelávať. Povedala, že rezort školstva bude inovovať obsah celoživotného vzdelávania, rovnako bude podporovať aj sieťovanie medzi učiteľmi a školami.Šéfka rezortu školstva tiež priblížila jednu z najväčších zmien nového školského roka.vysvetlila.Lubyová uviedla, že do školských lavíc sa v pondelok 2. septembra vráti viac ako 660.000 žiakov, z nich bude takmer 60.000 prvákov. Poznamenala, že školákov čaká 190 vyučovacích dní a 176 dní voľna a popriala im, aby zažili príjemné chvíle pri objavovaní nových poznatkov. Pedagógom zapriala veľa energie, zdravia, síl v práci so školákmi, rodičom zas, aby im ich deti robili po celý školský rok radosť.