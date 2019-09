Páchateľ z Lyonu tvrdí, že útočil, lebo počul hlasy urážajúce Boha

Novinári sú pred stanicou metra po útoku nožom, ktorý sa odohral pri východe zo stanice metra Laurent-Bonnevay v meste Villeurbanne ležiacom v metropolitnej oblasti Lyonu v departemente Rhône v regióne Rhône-Alpes na východe Francúzska 31. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lyon 1. septembra (TASR) - Páchateľom sobotňajšieho útoku vo francúzskom meste Lyon je 33-ročný moslim pôvodom z Afganistanu, ktorý počas policajného výsluchu vyhlásil, že pred útokomNa tlačovej konferencii v Lyone o tom v nedeľu informoval lyonský prokurátor Nicolas Jacquet.Jacquet konštatoval, že mužova výpoveď pred vyšetrovateľmi bola nekonzistentná a zmätená.Podozrivý sa priznal k pravidelnému užívaniu drog - marihuany, čo potvrdila aj toxikologická analýza. Medzičasom ho už vyšetril psychiater, ktorý uňho konštatoval podozrenie na psychotický stav s paranoidnými prejavmi týkajúcimi sa mystiky a náboženstva.Jacquet informoval, že podozrivý prišiel do Francúzska v roku 2009, po nejakom čase odišiel do Talianska a Nemecka. Do Francúzska sa vrátil v júni roku 2016. V krajine má povolenie na dočasný pobyt, ktoré je po obnovení platné do 31. januára 2020. Býval v ubytovni pre utečencov v meste Vaulx-en-Velin, kde polícia v sobotu večer prehliadla jeho izbu. Polícia zaistila aj jeho mobil a analyzuje z neho získané dáta.Podozrivý muž nemá žiadny záznam v registri trestov a nie je ani sledovaný v psychiatrickej ambulancii. Nič nenasvedčuje tomu, že by bol prešiel radikalizáciou, uviedol Jacquet.Útok sa odohral v sobotu popoludní pri východe zo stanice metra Laurent-Bonnevay v meste Villeurbanne ležiacom v metropolitnej oblasti Lyonu v departemente Rhône v regióne Rhône-Alpes na východe Francúzska. Motív je stále nejasný.Jacquet spresnil, že útočníka spacifikovali traja vodiči mestskej hromadnej dopravy. Na mieste činu ho zadržala polícia.Pri útoku spáchanom nožom zomrel 19-ročný muž z kraja Savojsko a ďalších osem ľudí utrpelo zranenia. Zranenia troch z nich sú vážne, ale nie sú v ohrození života, dodal prokurátor. Hospitalizované podľa neho zostávajú dve osoby.Ostatní zranení sú už doma, pričom sa však u nich prejavuje posttraumatická porucha. Podľa Jacqueta bude nutné, aby sa im venovali špecialisti. V súvislosti s útokom bola odborná psychologická pomoc poskytnutá aj ďalším asi 40 osobám.Primátor mesta Lyon Gérard Collomb v nedeľu informoval, že v súvislosti so sobotňajším útokom boli v meste prijaté dodatočné bezpečnostné opatrenia.