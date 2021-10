Ministerka Milanová chce zrušiť kvóty na slovenskú hudbu v súkromných rádiách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.10.2021 - Zrušenie kvót na slovenskú hudbu v súkromných rádiách by mohlo prísť už začiatkom budúceho roka. Uviedla to pred rokovaním vlády ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).Rezort kultúry dal do medzirezortného pripomienkového konania mediálny zákon, ktorý ponecháva kvótu na slovenskú hudbu vo verejnoprávnom rozhlase na úrovni 35 percent, ruší však kvóty v súkromných rádiách.„Nemáme žiaden takýto percentuálny podiel, ktorý dávame príkazom komerčným televíziám alebo tlači. Myslíme si, že nastavenie pre rozhlas by malo byť rovnaké,“ dodala Milanová.