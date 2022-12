Ministerka Milanová súhlasila so zrušením koncesionárskych poplatkov, príspevok pre RTVS by sa mal zvyšovať každý rok

Valorizačný mechanizmus

Obavy z politických zásahov

22.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) v mene podpory rozpočtu súhlasila so zrušením koncesionárskych poplatkov, a to i napriek tomu, že šéfka rezortu kultúry považuje aktuálny spôsob za systémový a funkčný. Strana SaS pri rokovaniach prijala Milanovej požiadavku, aby zrušenie koncesií nadobudlo účinnosť od 1. júla 2023.Ministerstvu by to malo poskytnúť priestor na realizáciu potrebných legislatívnych a procesných krokov. Koncesionárske poplatky by mal nahradiť nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu na fungovanie verejnoprávneho vysielateľa. Pre ministerku bolo schválenie budúcoročného rozpočtu prioritou. V tlačovej správe to uviedlo Ministerstvo kultúry SR. Jedným z dôvodov, prečo rezort kultúry súhlasil s daným krokom je to, že do návrhu sa im podarilo presadiť valorizačný mechanizmus. Vďaka tomu by sa mal príspevok pre RTVS zvyšovať každý rok. Ministerstvo to považuje za možnosť ako zaistiť verejnoprávny charakter RTVS bez ohľadu na to, kto bude pri moci.Rezort by tiež chcel priniesť taký systém financovania, ktorý by rozptýlil obavy z politických zásahov do pôsobenia verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Nezávislosť a sloboda novinárov je podľa nich ich prioritou, a to bez ohľadu na spôsob financovania RTVS.„V roku 2023 bude štátny príspevok pre RTVS vo výške takmer 42 miliónov eur. Táto suma stopercentne pokryje čiastku, ktorá by inak bola za polrok vybraná zo zrušených koncesionárskych poplatkov. Ďalších 23 miliónov eur získa verejnoprávny telerozhlas vďaka Zmluve so štátom a na účet RTVS pribudne navyše aj 8 miliónov eur ako kompenzácia za ľudí oslobodených od platenia koncesií. V roku 2024 bude predstavovať tento štátny príspevok minimálne 83 miliónov eur a RTVS tiež bude môcť počítať s ďalšími desiatkami miliónmi eur vďaka už spomínanej Zmluve so štátom ako aj kompenzáciám," uviedlo ministerstvo.Začiatkom roka 2023 by tiež chceli predložiť analýzy, ktoré by ešte v budúcom roku umožnili navýšenie rozpočtu verejnoprávneho vysielateľa a odstránenie jeho podfinancovanosti.