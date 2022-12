Rizikom rozpočtu je enormné zadlžovanie, špajza môže ostať prázdnejšia ako pred troma rokmi, tvrdí KDH

Enormné zadlžovanie

Hospodárenie s dlhom

Príjmy nebudú postačovať

22.12.2022 (Webnoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) ocenilo, že parlament nakoniec schválil štátny rozpočet na rok 2023, hoci jeho podoba nie je dokonalá. Pomoc s energiami a infláciou by mala mať otvorenú cestu dostať sa k ľuďom, podľa opozičného subjektu však vláda bude hospodáriť v nasledujúcom roku s veľkým dlhom prevyšujúcim 8 miliárd eur.„Veľkým rizikom je ďalšie enormné zadlžovanie štátu a odkázanosť na eurofondy. Špajza na konci tohto volebného obdobia tak môže ostať prázdnejšia ako pred troma rokmi,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský s tým, že do rozpočtu verejnej správy poslanci zakomponovali niektoré vylepšenia.Nastavenie brzdy na celkové verejné výdavky bude podľa KDH bičom na vládne strany, nech už budú akékoľvek, aby v predvolebnom období populistickými činmi nenafukovali štátne výdavky. Kresťanskí demokrati rovnako privítali, že z pokladničky ministra financií, ktorú mal rozpočet naplniť miliardami eur, sa presunie aspoň časť peňazí na konkrétne účely.„Predovšetkým 800 miliónov eur pôjde do zdravotníctva, ktoré by napriek legitímnemu nároku o ne muselo opakovane žiadať,“ dodal Majerský.Podľa člena vedenia a ekonomického experta Jozefa Hajka sa ale nič nezmenilo na pôvodných zámeroch vlády hospodáriť v roku 2023 s obrovským dlhom.„Na každé štvrté euro vynaložené zo štátneho rozpočtu si vláda bude musieť budúci rok požičať, lebo príjmy nebudú postačovať. Slovensko sa tak v čase čoraz drahších štátnych pôžičiek dostáva na strmší a strmší zráz, na konci ktorého je už len dlhová priepasť,“ upozornil Hajko.Namiesto zadlžovania všetkých obyvateľov Slovenska cez naberanie ďalších a ďalších pôžičiek, ako s tým počíta štátny rozpočet, si podľa experta mohla vláda viac pomôcť presmerúvaním peňazí z nevyčerpaných eurofondov.„Ministerstvo financií takto počíta iba s niečo vyše 1 miliardou eur, pričom KDH pred troma mesiacmi navrhovalo dvojnásobnú sumu,“ uzavrel Hajko.