Ministerka Šimkovičová na konferencii UNESCO: Národy by si mali chrániť jedinečnosť svojich kultúr

Mali by sme si chrániť jedinečnosť kultúry

Prepojenie kultúry a vzdelávania

13.2.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS ) na konferencii UNESCO zdôraznila potrebu zachovania jedinečnosti kultúr. Vo svojom príspevku ich označila za základ rozmanitosti a významu kultúrneho vzdelávania pri formovaní kultúrnej identity.Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie MK SR Petra Bačinská, Šimkovičová sa zúčastnila otvorenia medzinárodnej konferencie v Abú Dhabí, kde vystúpila v paneli zameranom na Kvalitné celoživotné vzdelávanie v kultúre prostredníctvom kultúrnej rozmanitosti.„Kultúrne vzdelávanie je dôležitou súčasťou celoživotného vzdelávania. Umenie a kultúra tvoria základ pre zachovanie našej identity ako národa, no v neposlednom rade aj našej ľudskosti. Preto vnímam ako mimoriadne dôležité, aby sme kultúrnemu vzdelávaniu venovali adekvátnu pozornosť aj u nás. No zároveň platí, že národy by si mali chrániť jedinečnosť svojich kultúrnych prejavov, pretože rozmanitosť je prirodzenou súčasťou formovania kultúrnej identity každého národa,“ uviedla šéfka slovenského rezortu kultúry Šimkovičová v rámci príspevku podporila i zápis Školy remesiel pri Ústredí ľudovej umeleckej výroby do Zoznamu príkladov dobrej praxe podľa Dohovoru UNESCO.Na konferencii by ministri školstva a kultúry mali v posledný deň prijímať dokument, ktorým je revidovaný Rámec UNESCO pre vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia.„Ide o zavŕšenie dlhodobého procesu, ktorý je postavený na Cestovnej mape pre umelecké vzdelávanie prijatej v Lisabone (2006) a Soulskej agende s názvom Ciele rozvoja umeleckého vzdelávania (2010). Revidovaný rámec UNESCO je príležitosťou na posilnenie globálneho konsenzu, ktorého cieľom je prepojenie kultúry a vzdelávania a presadenie integrovaných politík v oblasti kultúry a vzdelávania," priblížila Bačinská.