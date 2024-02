Ombudsman Dobrovodský diskutoval s prezidentkou Čaputovou o problematike chudoby, obaja to považujú za závažnú spoločenskú vec

Diskutovali o životnom prostredí aj o ľuďoch bez domova

13.2.2024 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský diskutoval s prezidentkou Zuzanou Čaputovou o problematike chudoby. Uviedol to po stretnutí s hlavou štátu s tým, že ako Čaputová, tak aj on sám považuje chudobu za závažnú spoločenskú vec a ľudskoprávnu výzvu.„Pani prezidentka sa zaujímala o najväčšie porušovania ľudských práv a v akých oblastiach. Tak to bola aj oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti, prístup k výnimočným liekom, prieťahy v dôchodkových veciach," vymenoval ombudsman. Dodal, že Čaputová sa zaujímala aj o metódu jeho neohlásených návštev na policajných staniciach, psychiatriách či väzniciach, a tiež o reflexiu jeho zistení zo strany vlády či parlamentu.„Tým, že pani prezidentka aj v minulosti profesne pôsobila v oblasti práv a životného prostredia, tak sa zaujímala o ekologických oblastiach. Tu som jednoznačne mohol potvrdiť to, že občania sú citlivejší na zdravé životné prostredie," uviedol Dobrovodský s tým, že aj on sám vníma zvýšený počet podaní, napríklad o znečistení vôd či hluku zo stavieb a ciest. S hlavou štátu diskutoval aj o problematike ľudí bez domova.„Tí ľudia sú ľudskoprávne trestaní na viacerých poliach," skonštatoval. Ide napríklad o prístup k zdravotnej starostlivosti či neschopnosť brániť sa proti rozhodnutiam Sociálnej poisťovne alebo úradov práce. Dobrovodský dodal, že sám nabáda ústredie práce, aby odôvodnenia zamietnutých nárokov boli čitateľnejšie.Podobne je to podľa neho i pri odôvodňovaní zamietnutých nárokov na výnimočné lieky, pacient, ktorému poisťovňa takýto liek zamietne má podľa neho právo na poriadne zdôvodnenie. Ombudsman avizoval, že 19. marca zvolá k problematike ľudí bez domova mimoriadny okrúhly stôl.Títo ľudia podľa Dobrovodského neraz uviaznu medzi zdravotným a sociálnym systémom. Je toho názoru, že na Slovensku zrejme chýba zákon o sociálno-zdravotnej starostlivosti, ako napríklad západných štátoch, aby bolo jednoznačné, kto sa o človeka v akej životnej situácii postará. Témami okrúhleho stola by mali byť i dlhodobá a paliatívna starostlivosť.Čaputová sa ho spýtala aj na reedukačné centrá. Dobrovodský sa vyjadril, že zhrnul zistenia ombudsmanky Dubovcovej spred desiatich rokov.„Keď som si porovnal správu generálneho prokurátora, zostal som zhrozený, že dokonca za desať rokov došlo k zhoršeniu situácie, nieže k zlepšeniu," vyjadril sa. Doplnil, že aj hlava štátu prejavila sklamanie nad tým, že systém sa za ten čas nepoučil. Ohľadom vývoja situácie s reedukačnými centrami Dobrovodský uviedol, že minister školstva zvolal expertnú skupinu, kde je zastúpená aj jeho kancelária, aj prokuratúra.„Očakávame, že ministerstvo školstva, príde s koncepčným materiálom a predstaví nám konkrétne kroky," uviedol s tým, že ako ombudsman, tak aj generálna prokuratúra splnili svoje úlohy a nie je ich úlohou vytváranie nového systému.