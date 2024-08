Ministerka Šimkovičová vymenovala štyroch členov rady STVR, je medzi nimi aj Machala

2.8.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová SNS ) vymenovala štyroch členov rady STVR. Sú nimi Peter Benčurík, Jozef Krošlák, Lukáš Machala a Jarmila Mikušová. Ministerka vyberala za rezort kultúry troch kandidátov, ktorých odporučila výberové komisia.„Päťčlenná komisia zasadala 24. júla a vypočula 19 kandidátov, ktorí splnili formálne požiadavky a zúčastnili sa osobného pohovoru," spresnil rezort kultúry. Štvrtého člena nominoval minister financií. Informovalo o tom ministerstvo kultúry.

Progresívne Slovensko reaguje na zverejnenie mien členov Rady STVR, medzi ktorými je aj Lukáš Machala. Podľa poslankyne Zory Jaurovej sú „Mečiarov bývalý hovorca a konšpirátor všetko, len nie odborníci“.

„Odmeny im zvýšili na dvojnásobok a nedodržali ani len zákonné lehoty pri mimoriadne netransparentnom výberovom konaní. Postupujú presne tak, ako keď vláda obišla zákon, aby si mohli zvýšiť platy. Zas a znova ukazujú, že slúžia iba sebe a svojim ľuďom,“ povedala Jaurová.

SaS kritizuje výber Lukáša Machalu a Jozefa Krošláka za nových členov STVR. „Vymenovanie politikov alebo ľudí s kontroverznou minulosťou do orgánov novej verejnoprávnej televízie bez verejného vypočutia je neakceptovateľné. Zaručene to bude viesť k zníženiu dôveryhodnosti tejto inštitúcie.“

SaS vyzvala vládu a ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, aby svoje nominácie prehodnotili.

„Ak by išlo vláde o vytvorenie dôveryhodnej verejnoprávnej inštitúcie, nevymenovala by do Rady STVR politicky aktívnych ľudí a ľudí s pochybnou minulosťou na základe neverejného výberového konania,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že práve vysoká dôveryhodnosť STVR mala byť deklarovaným cieľom súčasnej koalície.

„Lukáš Machala je dnes po ministerke najvyšším predstaviteľom ministerstva, na sociálnych sieťach je dlhodobo politicky aktívny a zároveň je bývalým členom politickej strany. Pán Jozef Krošlák bol zas v minulosti hovorcom Vladimíra Mečiara. Na takúto funkciu sú absolútne nevhodní,“ uviedol poslanec SaS René Parák.

