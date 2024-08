Novou riaditeľkou Medzinárodného vyšehradského fondu sa stala slovenská diplomatka Linda Kapustová Helbichová (foto)

Unikátny projekt

Zástupkyňa veľvyslanca

2.8.2024 (SITA.sk) - Medzinárodný vyšehradský fond povedie najbližšie tri roky slovenská diplomatka Linda Kapustová Helbichová. Vo funkcii výkonného riaditeľa nahradila Petra Mareša, zástupcu Českej republiky.Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR . Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ) poďakoval odchádzajúcemu riaditeľovi poďakoval za jeho prácu, pri ktorej prispel k posilneniu organizácie.„Vyšehradská štvorka je unikátny projekt spájajúci Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko v témach spoločného záujmu, k čomu významne prispieva aj Medzinárodný vyšehradský fond. Podporuje praktické programy v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, kultúry či cezhraničnej spolupráce. Verím, že pod vedením novej riaditeľky bude naďalej pokračovať naša medzinárodná vyšehradská spolupráca, a to aj za hranicami V4,“ uviedol a vyzdvihol Kapustovej Helbichovej odborné znalosti a skúsenosti, ktoré podľa neho budú pre fond prínosom.Kapustová Helbichová dosiaľ pôsobila na MZVaEZ, v oblasti ekonomickej diplomacie. V minulosti bola tiež zástupkyňou veľvyslanca na slovenskej ambasáde vo Švajčiarsku, v meste Bern. Pôsobila tiež na pozícii zástupkyne výkonného riaditeľa Medzinárodného vyšehradského fondu.„Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) so sídlom v Bratislave je inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce štátov Vyšehradskej skupiny. Jeho zriadenie schválili predsedovia vlád krajín V4 na summite 14. mája 1999 v Bratislave a 9. júna 2000 podpísali v Štiříne pri Prahe dohodu o založení. Riadiacimi orgánmi MVF sú Konferencia ministrov zahraničných vecí štátov V4 a Rada veľvyslancov V4. Administratívno-výkonným orgánom je sekretariát – výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa," priblížil slovenský rezort diplomacie.Uviedol tiež, že je to po tretíkrát, čo bude na tejto pozícii pôsobiť slovenský diplomat. V minulosti, v rokoch 2000 až 2003 zastával túto pozíciu Urban Rusnák a v rokoch 2012 až 2015 Karla Wursterová