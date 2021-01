Ministerka Veronika Remišová chce výrazne obmedziť udeľovanie výnimiek

Individuálne výnimky

Výzva k odstúpeniu

10.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) navrhne v koalícii, aby sa udeľovanie výnimiek výrazne obmedzilo. Informovalo o tom tlačové oddelenie strany Za ľudí Remišová tak reagovala na situáciu okolo udelenia výnimky hlavného hygienika, na základe ktorej nemusí ísť podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) po návrate zo Spojeného kráľovstva na test na koronavírus, ani do desaťdňovej karantény.Predsedníčka strany Za ľudí tvrdí, že počty podľa jednotlivých štátnych inštitúcií a dôvody výnimiek musia byť zverejňované.Poznamenala tiež, že výnimky majú slúžiť na to, aby sa dokázalo zaistiť základné fungovanie štátu a ekonomiky.„Preto v koalícii navrhnem, aby sme v súčasnej pandemickej situácii udeľovanie výnimiek výrazne obmedzili, a aby vyhláška hygienika, ktorá výnimky umožňuje bola zredukovaná,“ priblížila.Podľa Remišovej sa pravidlá vôbec nevzťahujú na europoslancov a ich rodiny a počet individuálnych výnimiek je pomerne veľký. Dodala, že každá výnimka by mala byť detailne odôvodnená aj s vysvetlením, prečo je jej udelenie nevyhnutné. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v súvislosti so situáciou okolo výnimky vyzvalo v sobotu 9. januára Holého na okamžité odstúpenie z funkcie.Ako v tlačovej správe uviedol hovorca KDH Stano Župa, hnutie považuje ignorovanie pandemických opatrení vicepremiérom Holým uprostred kritickej zdravotníckej situácie na Slovensku za hanebné.