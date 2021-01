Bude zvolaná mimoriadna vláda k masívnemu nákupu testov, informoval Matovič

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2021 (Webnoviny.sk) - Najneskôr v pondelok 11. januára bude zvolaná mimoriadna vláda, ktorá rozhodne o masívnom nákupe testov na zisťovanie ochorenia COVID-19. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).Podotkol, že krajina je momentálne v štádiu, že všetko je obmedzené a zakázané, iba ľudia chodia do práce. Nevie si však predstaviť, že by vláda zavrela fabriky, keďže toto rozhodnutie by podľa neho mohlo ovplyvniť aj medzinárodný trh.