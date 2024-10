MINISTERKA ZDRAVOTNÍCTVA Z. DOLINKOVÁ PODÁVA DEMISIU

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) podáva demisiu. Prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu ju plánuje odovzdať v krátkom čase. Dolinková necíti podporu pre presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Informovala o tom na piatkovej tlačovej konferencii. Kritizovala okrem iného aj schválenie konsolidačných opatrení v parlamente.





"Pri súčasnom nastavení a schválení konsolidačného balíčka ja ako ministerka neviem garantovať, že naše zdravotníctvo ide správnym smerom. Teda takým smerom, ktorý sme si vytýčili v programovom vyhlásení vlády. Považujem konsolidáciu verejných financií za neprijateľnú a neakceptovateľnú pre slovenské zdravotníctvo," povedala.Konsolidácia sa podľa jej slov nemala dotknúť rezortu zdravotníctva. Dolinková tvrdí, že opakovane upozorňovala, že v prípade schválenia návrhu hrozia výpovede zdravotníkov. "Deklarovala som to na našich spoločných stretnutiach strany Hlas-SD, hovorila som aj s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) o tom, že v prípade, že sa siahne na zdravotníctvo, tak môže byť ohrozená zdravotná starostlivosť," skonštatovala.Zdravotníctvo podľa šéfky rezortu nebolo premiérskou témou. "Bez silnej podpory vlády a koalície, bez podpory premiéra, bez podpory ministra financií, žiaľ, nedokážete meniť veci v takom rezorte ako zdravotníctvo," podotkla. Deklarovala, že neodchádza pre žiadnu kauzu. "Fakt, že nedošlo z mojej strany k žiadnemu odbornému, profesijnému ani manažérskemu zlyhaniu, svedčí aj to, že s opozičným návrhom na moje odvolanie, ktorý bol vo štvrtok (3. 10.) presunutý na ďalšiu októbrovú schôdzu rokovania Národnej rady SR, vláda vyslovila nesúhlas a považuje ho za nedôvodný a neopodstatnený," upozornila.Dolinková tiež skritizovala postoj splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Vyčítala mu šírenie mnohých dezinformácií. Mrzí ju, že jeho slová nachádzajú na úrovni vládnej koalície podporu. Myslela si, že spoločne s Kotlárom budú prešetrovať prešľapy v manažmente pandémie, no nestalo sa tak. "S nevedeckými faktami sa bojovať nedá," podotkla.Odmietla aj tvrdenia o strácaní a "rozhajdákavaní" peniazov v systéme. Skritizovala tiež bývalé vedenie rezortu zdravotníctva. Ministerstvo podľa jej slov prebrala v katastrofálnom stave. Upozornila na to, že problémy, ktoré riešila, spôsobili jej predchodcovia, ktorí sú v súčasnosti v opozícii. Vyčítala im okrem iného hospodárenie a manažment počas pandémie ochorenia COVID-19, neriešenie zadlžovania nemocníc, meškania pri projektoch z plánu obnovy aj optimalizáciu siete nemocníc.Ministerka tvrdí, že v rezorte zdravotníctva sa snažila viacero vecí zlepšiť. "Malými dielikmi, malými krokmi, robíme všetko pre to, aby sme zlepšovali slovenské zdravotníctvo," uviedla. Myslí si, že počas jej mandátu sa podarilo zefektívnenie schvaľovania nových liekov, navýšiť počet študentov medicíny aj otvorenie nových ambulancií z financií z plánu obnovy aj dohnať omeškania pri viacerých projektoch z plánu obnovy.