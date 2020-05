Ministerke spravodlivosti Kolíkovej bude radiť aj jedna z jej predchodkýň Žitňanská

Ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) bude pri zamýšľaných reformách v justičnom systéme radiť aj Lucia Žitňanská, jedna z jej predchodkýň v ministerskom kresle.

Ako ďalej Kolíková uviedla pre médiá, spolupracovať by mali najmä na rekodifikácii občianskeho zákonníka a zmene zákona o obchodných spoločnostiach.

Priority pri riadení

Zákon o zaisťovaní majetku

20.5.2020 (Webnoviny.sk) -„Momentálne je to človek, ktorý je známy tým, že pôsobí najmä v akademickej obci a venuje sa obchodnému právu,“ uviedla Kolíková na margo exministerky.Žitňanská podľa Kolíkovej môže užitočné poznatky priniesť aj pri zavádzaní nového obchodného registra. „Je to práve ten človek, ktorý je dôležitý na to, aby takáto reforma prebehla,“ zdôraznila Kolíková.V rámci svojich priorít pri riadení rezortu ministerka spravodlivosti zdôrazňuje práve vypracovanie nového občianskeho zákonníka a zákona o obchodných spoločnostiach.Takisto má v úmysle vykonať analýzu občianskeho procesného práva a podľa prípadnej potreby navrhnúť úpravy, ktoré budú odrážať zmeny v súvislosti s jeho aplikáciou v posledných rokoch. V záujme zlepšenia podnikateľského prostredia by Kolíková tiež chcela zaviesť nový obchodný register.Za prioritu šéfka rezortu spravodlivosti tiež označuje zákon o zaisťovaní majetku. Cieľom tejto právnej úpravy by malo byť zaisťovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti a zavedenie pravidiel pre jeho správu a nakladanie s ním.„Osobitný dôraz bude venovaný zamedzeniu účelových prevodov nelegálne získaného majetku vykonávaných s cieľom mariť výkon majetkových trestov uložených v trestom konaní,“ dodala Kolíková.