Premiér Sánchez chce opäť predĺžiť núdzový stav, španielska vláda vydala aj nové nariadenie v súvislosti s rúškami

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Španielsky premiér Pedro Sánchez požiadal parlament, aby predĺžil núdzový stav, ktorý jeho vláda využíva na kontrolu pandémie koronavírusu. Tá si doteraz v krajine vyžiadala životy najmenej 27-tisíc Španielov. Išlo by pritom už o piate dvojtýždňové predĺženie núdzového stavu, ktorý mal aktuálne vypršať v nedeľu. Vláda však chce, aby trval až do 7. júna.Predpokladá sa, že hlasovanie bude tesné. Podpora Sánchezovi klesá s každým hlasovaním o predĺžení núdzového stavu, ktorý dáva vláde právomoc obmedziť ústavné práva, ako sú sloboda pohybu a zhromažďovania sa, ktoré boli kľúčové pri utlmovaní pandémie. Hlavná opozičná konzervatívna Ľudová strana už oznámila, že vládny návrh odmietne.Vládny vestník tiež zverejnil nariadenie, ktoré vyžaduje od všetkých osôb starších ako šesť rokov, aby nosili rúška v uzavretých vnútorných priestoroch a aj vonku, pokiaľ nie je dodržaná vzdialenosť dvoch metrov. Opatrenie vstúpi do platnosti vo štvrtok.