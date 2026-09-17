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17. septembra 2026

Ministerku Sakovú sa opäť nepodarilo odvolať, parlament nebol uznášaniaschopný


Tagy: Adresná energopomoc Mimoriadna parlamentná schôdza Ministerka hospodárstva SR odvolanie ministerky Podpredsedníčka vlády SR politická korupcia Predseda parlamentu

Pokus o odvolávanie Sakovej bol opäť neúspešný. Ani vo štvrtok 17. septembra sa mimoriadnu 62. schôdzu parlamentu k



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684b00180c65a975562193 676x451 17.9.2026 (SITA.sk) - Pokus o odvolávanie Sakovej bol opäť neúspešný.


Ani vo štvrtok 17. septembra sa mimoriadnu 62. schôdzu parlamentu k odvolávaniu podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) na prvýkrát nepodarilo otvoriť. Prezentovalo sa 58 poslancov zo 150. Druhý pokus o otvorenie schôdze bol tiež neúspešný, keď sa prezentovalo iba 43 poslancov. Predseda parlamentu Richard Raši schôdzu následne ukončil.

Návrh podalo Hnutie Slovensko a podpismi ho podporili aj poslanci ostatných opozičných strán PS, SaS a KDH. Denisu Sakovú chcú odvolať pre netransparetné personálne nominácie vzbudzujúce podozrenie z politickej korupcie, ako aj pre absolútne nezvládnutie kľúčových procesov v rezorte.

Sporná nominácia


Zásadným dôvodom podľa návrhu je kauza dosadenia manželky policajného vyšetrovateľa do funkcie predsedníčky dozornej rady štátnej spoločnosti Energetika Slovensko. Ministerka Saková dodnes podľa návrhu odmietla zverejniť profesijný životopis a podklady, na základe ktorých bola na funkciu vybraná a neprezradila ani meno človeka, ktorý ju navrhol.

Ďalej poslanci vyčítajú ministerke, že táto pochybná nominácia nie je ojedinelým prípadom, ale ilustruje systematický spôsob fungovania ministerky Sakovej, ktorá si zo štátnych podnikov robí stranícke trafiky. Vo vedení spoločnosti Energetika Slovensko pôsobí aj bývalý futbalový rozhodca Ľuboš Micheľ, ktorý je úzko prepojený so stranou Hlas-SD.

Kritika Sakovej


Poslanci taktiež uvádzajú, že ministerka hospodárstva Denisa Saková rezignovala na svoju úlohu, ktorou je hájenie ekonomických záujmov. Namiesto rezolútneho a zásadného postoja v otázke odkúpenia 49 percentného podielu ČEZ v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska za sumu uvedenú vo výročnej správe ČEZu, teda za približne 100 miliónov eur, je ochotná prenechať celú svoju agendu predsedovi vlády, ktorý tlačí na odkúpenie podielu až za 189 miliónov eur.

Ďalším fatálnym zlyhaním ministerky hospodárstva podľa návrhu je chaotické a nespravodlivé nastavenie takzvanej adresnej energopomoci, ktoré sa stalo doslova fiaskom. Úplným výsmechom bežných ľudí je pritom fakt, že mnohým domácnostiam porastú ceny energií, na štátnu energopomoc majú podľa pravidiel rezortu hospodárstva nárok aj vysokopríjmoví poslanci, ministri či milionári žijúci z dividend.


Na vyslovenie nedôvery ministrovi je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov, teda najmenej 76 hlasov. V prípade podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej ide o jej prvé odvolávanie.




Zdroj: SITA.sk - Ministerku Sakovú sa opäť nepodarilo odvolať, parlament nebol uznášaniaschopný © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Adresná energopomoc Mimoriadna parlamentná schôdza Ministerka hospodárstva SR odvolanie ministerky Podpredsedníčka vlády SR politická korupcia Predseda parlamentu
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