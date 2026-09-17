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17. septembra 2026

Opozícia s odvolávaním Šutaja Eštoka nepochodila, mimoriadnu schôdzu sa opäť nepodarilo otvoriť


Tagy: Abú Zabí kamerové systémy Kybernetická bezpečnosť Minister vnútra SR Odvolávanie ministra vnútra SR

Dôvodom odvolania ministra sú podozrenia z konfliktu záujmov, nezrovnalosti pri drahých letenkách a predražené nákupy techniky. Po dvoch neúspešných pokusoch zo stredy 16. septembra sa ...



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67974f32e8796259963317 scaled 1 676x451 17.9.2026 (SITA.sk) - Dôvodom odvolania ministra sú podozrenia z konfliktu záujmov, nezrovnalosti pri drahých letenkách a predražené nákupy techniky.


Po dvoch neúspešných pokusoch zo stredy 16. septembra sa ani vo štvrtok 17. septembra nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu parlamentu k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Pri prvom štvrtkovom pokuse sa prezentovalo 57 poslancov, a pri druhom 45 zákonodarcov. Na to, aby bol parlament uznášaniaschopný, by sa muselo prezentovať najmenej 76 poslancov.

Návrh podalo Hnutie Slovensko a podpismi ho podporili aj poslanci ostatných opozičných strán PS, SaS a KDH. Šutaja Eštoka chcú odvolať „pre závažné podozrenia z konfliktu záujmov, ohrozenia bezpečnosti štátu a nehospodárneho nakladania s majetkom Slovenskej republiky“.

Tvrdia, že ministerstvo pod jeho vedením nezvláda jednu zo základných úloh štátu, ktorou je zabezpečovanie vnútornej bezpečnosti a ochrany obyvateľov. Za jeden z najvýraznejších príkladov podľa predkladateľov považujú nákup hasičských vozidiel za 46 miliónov eur od firmy bez webstránky, minulosti, referencií a zamestnancov.

Podozrenie z účelového ovplyvňovania vyšetrovania


Ďalším dôvodom na odvolanie majú byť podľa predkladateľov podozrenia z účelového ovplyvňovania vyšetrovania v prospech ministra. Návrh sa odvoláva na zistenia Nadácie Zastavme korupciu týkajúce sa policajného vyšetrovateľa, ktorý riešil trestné oznámenie súvisiace s luxusnejšou cestou Šutaja Eštoka do Abú Zabí.

Ten prípad opakovane odmietol vyšetrovať a jeho manželka, pôvodom kozmetička, sa mala dostať do lukratívnej funkcie, no po mediálnom tlaku odstúpila. Opozícia pripomína letenky do Abú Zabí za viac ako 12-tisíc eur uhradené v hotovosti po návrate Šutaja Eštoka a jeho partnerky z dovolenky.

Ohrozenie kybernetickej bezpečnosti


Za zásadný dôvod na odvolanie označujú predkladatelia aj ohrozenie kybernetickej bezpečnosti Slovenska pri nákupe dopravných kamerových systémov. Upozorňujú, že Národný bezpečnostný úrad po hĺbkovej analýze potvrdil ruský pôvod radarov obstaraných ministerstvom vnútra a prítomnosť ruských komponentov.

Zariadenia predstavujú bezpečnostné riziko pre štát aj občanov, zdôrazňujú opoziční poslanci. Opozícia napokon kritizuje aj plánované vybudovanie nového administratívneho sídla ministerstva vnútra za viac ako 85 miliónov eur, ktoré je v mediálnom priestore označované ako „Kukurica 2“.


Zdroj: SITA.sk - Opozícia s odvolávaním Šutaja Eštoka nepochodila, mimoriadnu schôdzu sa opäť nepodarilo otvoriť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Abú Zabí kamerové systémy Kybernetická bezpečnosť Minister vnútra SR Odvolávanie ministra vnútra SR
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