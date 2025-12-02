Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bibiána
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. decembra 2025

Ministerstvo cestovného ruchu a športu je pre Huliaka zlatá baňa, Demokrati upozorňujú na nadštandardné odmeny – VIDEO


Tagy: Minister financií Minister športu a cestovného ruchu Odmeny podpredseda Demokratov Predseda demokratov Predseda vlády Verejné financie

Huliakovo ministerstvo zaplatilo státisíce eur externým právnikom a ten interný zarobil v auguste 37-tisíc eur. Upozornila na to strana Demokrati, ktorá tak v ...



Zdieľať
snimka obrazovky 2025 12 02 130129 676x438 2.12.2025 (SITA.sk) - Huliakovo ministerstvo zaplatilo státisíce eur externým právnikom a ten interný zarobil v auguste 37-tisíc eur. Upozornila na to strana Demokrati, ktorá tak v krátkom čase zverejnila ďalšie zistenia o plytvaní verejnými zdrojmi na ministerstve športu a cestovného ruchu.

Nadštandardné odmeny


Demokrati v pondelok 1. decembra zverejnili informáciu, že ministerstvo za päť mesiacov zaplatilo externej advokátskej kancelárií 600-tisíc eur za právne služby. Pripomenuli tiež marketingový stánok na čínskom ostrove, rovnako za 600-tisíc eur. V utorok prišli s informáciou o nadštandardných odmenách priamo na ministerstve.

„Generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva si v auguste na výplatnej páske našiel 37 319 eur, riaditeľka osobného úradu 24 103 eur v máji alebo riaditeľka odboru majetkových práv za rovnaký mesiac 17 760 eur,“ uviedli Demokrati.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Strana upozornila, že len na odmenách pre vybraných ľudí na ministerstve bolo podľa zistení Demokratov vyplatených takmer 300-tisíc eur. „Spolu s dvoma zmluvami, o ktorých sme hovorili predošlé dni, ide len v týchto prípadoch o sumu približne 1,5 milióna eur,“ upozornili Demokrati, podľa ktorých minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka) tieto peniaze „prešustroval“. „Už je úplne jasné, prečo Huliak a jeho skupina tak vydierali Fica, aby dostal ministerstvo," vyhlásili Demokrati.

Zlatá baňa


Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga upozornil, že Huliak porušil usmernenie ministerstva financií, keď uzavrel zmluvu na právne služby za 600-tisíc eur.

„Ministerstvo cestovného ruchu a športu je zlatá baňa pre Huliaka a jeho ľudí. Bežná učiteľka, policajt či zdravotná sestra robia za 1 300 – 1 700 eur, zatiaľ čo šéf legislatívy dostane v auguste 37-tisíc eur, pričom rezort k tomu zazmluvní externú firmu na právne služby za 600-tisíc. Toto je zlodejina, nie zodpovedná správa štátu,“ povedal Šeliga. Súčasne sa obrátil na ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) s otázkou, prečo takéto niečo Huliakovi schválil.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Dominik Sumbal (Demokrati) dodal, že v čase, keď vláda hovorí o šetrení a zaťažuje ľudí vyššími daňami a odvodmi, vypláca Huliakovo ministerstvo takmer 300-tisíc eur na odmenách pre malú skupinu ľudí. „Slovensko je na ekonomickom chvoste a táto vláda ho zadlžuje každý deň viac a viac. Namiesto šetrenia na strane štátu tu vytvorili Klondike pre vyvolených,“ vyhlásil Sumbal.

Rozkrádanie verejných financií


Predseda Demokratov Jaroslav Naď pripomenul, že keď bol ešte ministrom obrany v čase vypuknutia vojny na Ukrajine a v čase pandémie COVID-19, tak mal generálny riaditeľ sekcií plat 3 000 až 3 300 eur. Odmeny boli v maximálnej výške do 100 percent platu, a to dvakrát do roka.

„Ministerstvo obrany s desaťtisícmi zamestnancov a vojakov pritom nepotrebovalo ani jednu externú právnu službu za státisíce. Huliakov generálny riaditeľ legislatívy má 37-tisíc odmenu a k tomu zmluvu na externé právne služby za 600-tisíc eur. To je špinavosť a rozkrádanie verejných peňazí,“ zdôraznil Naď.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Demokrati vyzvali Huliaka, Kamenického a aj premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby ihneď vysvetlili, ako môžu byť vyplatené takéto vysoké odmeny, prečo bolo treba objednať drahé externé právne služby a prečo bol stánok v zahraničí predražený o desiatky až stovky percent. Demokrati súčasne avizujú, že budú v nasledujúcich dňoch zverejňovať aj ďalšie informácie v súvislosti s ministerstvom cestovného ruchu a športu.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo cestovného ruchu a športu je pre Huliaka zlatá baňa, Demokrati upozorňujú na nadštandardné odmeny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister financií Minister športu a cestovného ruchu Odmeny podpredseda Demokratov Predseda demokratov Predseda vlády Verejné financie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini sa zúčastní samitu prezidentov krajín V4 v Ostrihome, rokovať budú aj o vyšehradskom fonde
<< predchádzajúci článok
Horské strediská sú pripravené na zimnú sezónu, do rozvoja investovali desiatky miliónov eur

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 