Ministerstvo cestovného ruchu sa pozdáva viacerým poslancom NR SR

Bratislava 29. septembra (TASR) – Vznik samostatného ministerstva športu a cestovného ruchu by pomohol zdynamizovať rozvoj oboch úzko spolu súvisiacich oblastí. Navyše, bez toho, aby bolo potrebné zaťažovať štátny rozpočet. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.Pripomenul, že na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pôsobí štátny tajomník pre oblasť športu a na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR je zasa sekcia zameraná na cestovný ruch.upozornil. Spojením agend oboch sekcií do jedného rezortu by sa podľa neho vytvorili predpoklady pre aktívnu politiku v oboch oblastiach.mieni prvý podpredseda SNS.Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár je presvedčený, že oblasť cestovného ruchu je na Slovensku doteraz nevyužitý potenciál.povedal.Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár naznačil, že návrh na zriadenie samostatného rezortu pre šport a cestovný ruch je asi jediné, s čím súhlasí v rámci návrhov predsedu Národnej rady SR a SNS Andreja Danka.povedal s tým, že Sme rodina je naklonená takýto návrh podporiť.SNS navrhuje samostatný rezort pre šport a cestovný ruch v rámci deviatich legislatívnych návrhov, ktoré predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu.