V Líbyi zachránili zhruba 70 migrantov smerujúcich do Európy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 29. septembra (TASR) - Líbyjská pobrežná stráž zachránila vo vodách Stredozemného mora približne 70 migrantov, ktorí smerovali z Líbye do Európy. Informoval o tom v nedeľu Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov.Pobrežná stráž zachránených ľudí previezla späť do Líbye. Včera sa podľa UNHCR v Stredozemnom mori prevrhla loď s najmenej 50 migrantmi.Hovorca pobrežnej stráže pre agentúru AP povedal, že loď sa prevrátila pri pobreží líbyjského mesta Misráta, 187 kilometrov východne od hlavného mesta Tripolis.Skupina Alarm Phone - prevádzkujúca horúcu linku pre migrantov, ktorí sa snažia preplaviť cez Stredozemné more - v sobotu oznámila, žeLíbya sa dostala do chaosu po povstaní z roku 2011, keď bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. V posledných rokoch sa krajina stala hlavnou tranzitnou trasou pre migrantov, väčšinou Afričanov, ktorí sa snažia po mori dostať do Európy.