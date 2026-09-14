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14. septembra 2026
Ministerstvo diskutovalo so zástupcami kultúrnej obce o fungovaní FPU, rokovania majú pokračovať
Diskusia sa venovala otázkam transparentnosti a nastavenia podmienok podpory. Na pôde Ministerstva kultúry SR sa diskutovalo o fungovaní
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14.9.2026 (SITA.sk) - Diskusia sa venovala otázkam transparentnosti a nastavenia podmienok podpory.
Na pôde Ministerstva kultúry SR sa diskutovalo o fungovaní Fondu na podporu umenia (FPU). Diskusia sa venovala aj otázkam transparentnosti a nastavenia podmienok podpory tak, aby systém čo najlepšie odrážal potreby jednotlivých oblastí kultúrneho sektora. V pondelok o tom informovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili predstavitelia rezortu kultúry, ktorí diskutovali so zástupcami kultúrnej obce.
„Stretnutie vytvorilo priestor na otvorenú a vecnú diskusiu o fungovaní FPU, jeho podpore jednotlivých oblastí kultúry, ako aj o skúsenostiach zástupcov kultúrnej obce so systémom poskytovania podpory. Jednotliví účastníci počas rokovania predstavili svoje postrehy, pripomienky a návrhy, ktoré by podľa ich názoru mohli prispieť k zlepšeniu fungovania fondu a jeho komunikácie s kultúrnou obcou, ale aj verejnosťou,“ uviedlo MK SR.
Zúčastnené strany na stretnutí diskutovali aj o transparentnosti a nastavení podmienok podpory tak, aby systém čo najlepšie odrážal potreby jednotlivých oblastí kultúrneho sektora. Zástupcovia kultúrnej obce mohli podľa rezortu prezentovať svoje skúsenosti i podnety a diskutovať o nich so zástupcami ministerstva kultúry.
„Oceňujem korektnú a vecnú diskusiu, ktorá počas stretnutia prebiehala. Pre rezort kultúry je dôležité diskutovať o systémových nastaveniach Fondu na podporu umenia. Fungovanie Fondu na podporu umenia nebolo v minulosti ideálne a priestor na zlepšenie vidíme aj dnes. Naším cieľom však nie je hľadať vinníkov, ale systémovo nastaviť fungovanie fondu tak, aby sa odstránilo čo najviac sporných bodov a nedostatkov, ktoré v praxi prinášajú neistotu či nespokojnosť. Chceme preto hľadať riešenia, ktoré povedú k transparentnejšiemu, predvídateľnejšiemu a efektívnejšiemu systému a zároveň k väčšej spokojnosti žiadateľov a prijímateľov podpory naprieč celým názorovým a ideologickým spektrom. O fonde chceme diskutovať otvorene a hľadať také zmeny, ktoré budú fungovať pre kultúrnu obec ako celok,“ uviedol štátny tajomník MK SR Tibor Bernaťák.
Pilotné stretnutie má byť podľa rezortu kultúry začiatkom ďalšieho dialógu medzi ministerstvom a kultúrnou obcou k otázkam súvisiacim s FPU. Ministerstvo chce v podobných rokovaniach pokračovať aj v budúcnosti.
„Cieľom ďalších stretnutí bude pokračovať v otvorenej a konštruktívnej komunikácii a hľadať možnosti na zlepšovanie nastavenia a fungovania systému podpory kultúry,“ uzavrel rezort.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo diskutovalo so zástupcami kultúrnej obce o fungovaní FPU, rokovania majú pokračovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Na pôde Ministerstva kultúry SR sa diskutovalo o fungovaní Fondu na podporu umenia (FPU). Diskusia sa venovala aj otázkam transparentnosti a nastavenia podmienok podpory tak, aby systém čo najlepšie odrážal potreby jednotlivých oblastí kultúrneho sektora. V pondelok o tom informovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili predstavitelia rezortu kultúry, ktorí diskutovali so zástupcami kultúrnej obce.
„Stretnutie vytvorilo priestor na otvorenú a vecnú diskusiu o fungovaní FPU, jeho podpore jednotlivých oblastí kultúry, ako aj o skúsenostiach zástupcov kultúrnej obce so systémom poskytovania podpory. Jednotliví účastníci počas rokovania predstavili svoje postrehy, pripomienky a návrhy, ktoré by podľa ich názoru mohli prispieť k zlepšeniu fungovania fondu a jeho komunikácie s kultúrnou obcou, ale aj verejnosťou,“ uviedlo MK SR.
Korektná a vecná diskusia
Zúčastnené strany na stretnutí diskutovali aj o transparentnosti a nastavení podmienok podpory tak, aby systém čo najlepšie odrážal potreby jednotlivých oblastí kultúrneho sektora. Zástupcovia kultúrnej obce mohli podľa rezortu prezentovať svoje skúsenosti i podnety a diskutovať o nich so zástupcami ministerstva kultúry.
„Oceňujem korektnú a vecnú diskusiu, ktorá počas stretnutia prebiehala. Pre rezort kultúry je dôležité diskutovať o systémových nastaveniach Fondu na podporu umenia. Fungovanie Fondu na podporu umenia nebolo v minulosti ideálne a priestor na zlepšenie vidíme aj dnes. Naším cieľom však nie je hľadať vinníkov, ale systémovo nastaviť fungovanie fondu tak, aby sa odstránilo čo najviac sporných bodov a nedostatkov, ktoré v praxi prinášajú neistotu či nespokojnosť. Chceme preto hľadať riešenia, ktoré povedú k transparentnejšiemu, predvídateľnejšiemu a efektívnejšiemu systému a zároveň k väčšej spokojnosti žiadateľov a prijímateľov podpory naprieč celým názorovým a ideologickým spektrom. O fonde chceme diskutovať otvorene a hľadať také zmeny, ktoré budú fungovať pre kultúrnu obec ako celok,“ uviedol štátny tajomník MK SR Tibor Bernaťák.
Ďalší dialóg
Pilotné stretnutie má byť podľa rezortu kultúry začiatkom ďalšieho dialógu medzi ministerstvom a kultúrnou obcou k otázkam súvisiacim s FPU. Ministerstvo chce v podobných rokovaniach pokračovať aj v budúcnosti.
„Cieľom ďalších stretnutí bude pokračovať v otvorenej a konštruktívnej komunikácii a hľadať možnosti na zlepšovanie nastavenia a fungovania systému podpory kultúry,“ uzavrel rezort.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo diskutovalo so zástupcami kultúrnej obce o fungovaní FPU, rokovania majú pokračovať © SITA Všetky práva vyhradené.
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