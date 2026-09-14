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14. septembra 2026

Národná protidrogová jednotka asistuje nórskej prokuratúre, v rámci akcie Spectre zadržali podozrivú osobu – FOTO


Tagy: Drogová trestná činnosť Národná protidrogová jednotka Spectre

Počas domovej prehliadky boli zaistené dve strelné zbrane a finančná hotovosť vo výške viac ako 330-tisíc eur. Národná protidrogová jednotka vykonáva ...



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image 1 676x443 14.9.2026 (SITA.sk) - Počas domovej prehliadky boli zaistené dve strelné zbrane a finančná hotovosť vo výške viac ako 330-tisíc eur.


Národná protidrogová jednotka vykonáva policajnú akciu s krycím názvom „Spectre“ v rámci súčinnosti pri poskytovaní právnej pomoci Východnej prokuratúre Nórska vo veci drogovej organizovanej zločineckej skupiny. Ako ďalej informovalo prezídium Policajného zboru, na základe nórskej žiadosti o právnu pomoc vykonali slovenskí policajti operatívne previerky vo vzťahu k občanovi Slovenskej republiky. Tie viedli k dnešnému vykonaniu procesných úkonov vrátane domovej prehliadky v obci Malinovo v okrese Senec a prehliadky motorového vozidla.

„V rámci akcie bola dnes zadržaná osoba podozrivá z drogovej trestnej činnosti na území Nórska. Počas domovej prehliadky boli zaistené dve strelné zbrane a finančná hotovosť vo výške viac ako 330 tisíc eur,“ uviedla polícia. Doplnila, že v súčasnosti naďalej vykonávajú vo veci procesné úkony. „Ďalšie informácie poskytneme s ohľadom na priebeh vyšetrovania,“ dodalo policajné prezídium.

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Zdroj: SITA.sk - Národná protidrogová jednotka asistuje nórskej prokuratúre, v rámci akcie Spectre zadržali podozrivú osobu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogová trestná činnosť Národná protidrogová jednotka Spectre
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