Ministerstvo dopravy a výstavby SR a (f)ITcubator pozývajú programátorov i študentov programovania na kreatívny hackaton. Ponúkajú odmeny v celkovej výške 8000 €

19.9.2020 (Webnoviny.sk) - V dňoch 24. - 27. septembra 2020 sa uskutoční 1. Tatranský hackathon v priestoroch inovačného centra (f)ITcubator v Poprade. Záštitu nad organizáciou hackathonu prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Najlepšie nápady sa ocenia finančnou odmenou a všetci účastníci budú mať bezplatné ubytovanie, stravu i technické zabezpečenie.Počas štyroch dní sa v coworkingovom inovačnom centre (f)ITcubator účastníci súťaže zoznámia s novými technológiami, procesmi vo verejnej správe a jej prostredí, IoT a AR/VR trendmi a inováciami, ako aj s modernými metódami programovania. Hlavným cieľom hackathonu je podpora vzdelávania, motivácia mladých ľudí v IT aktivitách a zapojenie sa do spoločenských výziev. Hackathon (tiež známy ako hack day, hackfest alebo codefest) je udalosť, na ktorej sa softvéroví inžinieri a programátori spoja do skupín s účelom intenzívne spolupracovať na vybraných projektoch. Tieto si účastníci vyberajú na základe vopred určenej témy. Na podujatí sú vítaní kóderi, programátori, študenti (vysoké a stredné školy), mladí podnikatelia, IT experti či IT nadšenci."Aj keď sú témy zadané, projekty do konkrétnych tém si môžu účastníci priniesť vlastné. Každá téma je modifikovateľná a nové nápady či projekty sú viac ako vítané. Okrem cenných skúseností, rád, kontaktov a referencií môžu účastníci získať finančné odmeny - za prvé miesto 5000 €, za druhé miesto 2000 € a za tretie miesto 1000 €," povedal"Hlavným zámerom tejto aktivity je podporiť mladých v ich záujme o veci verejné, s ambíciou vytvoriť priestor pre ich inovatívne myšlienky a preniesť tak do verejnej správy ich kreatívneho ducha. Priblížením stavu prostredia a procesov v štátnej správe tak zvýšime angažovanosť mladých ľudí a v neposlednom rade prispejeme k vyššej transparentnosti," informovalHackathon sa začne vo štvrtok po obede slávnostným otvorením a už v ten večer začnú účastníci pracovať na svojich projektoch. Programátorom bude zabezpečená strava, ubytovanie, technické podmienky a tvorivé priestory pre realizáciu ich riešení. Finančné a materiálne výhry budú rozdelené medzi najpútavejšie riešenia, ktoré zaujmú odbornú porotu. Hodnotiť sa bude originálnosť, kreatívny prístup, prepracovanosť integrácie a využiteľnosť projektov v praxi."Som rád že aj mesto Poprad môže podporiť aktivity inovatívnych komunít, ktoré vedia posunúť našu krajinu vpred. V čase ekonomickej recesie kedy platia rôzne fyzické obmedzenia, je práve virtualizácia a automatizácia kľúčom k prosperite," uviedolDo súťaže je možné sa prihlásiť ako tím, ale aj ako jednotlivec. Programátori dostanú možnosť predviesť sa v troch oblastiach, ktoré sú z pohľadu rozvoja Slovenska kľúčové. Na podujatí sa môžu účastníci zúčastniť virtuálne resp. on-line, ale i fyzicky v priestoroch neziskovky, s maximálnym zabezpečením platných opatrení proti šíreniu nákazy COVID-19. Registrácia je možná do 23. septembra 2020 cez online platformuTri najlepšie skupiny programátorov budú okrem vecných cien motivované aj finančnými výhrami:Usporiadaním tohto podujatia je v záujme organizátorov podporiť rozrastajúcu sa IT komunitu inšpiratívnych ľudí v popradskom regióne a jej spádovej oblasti.Viac informácií: www.tatrahack.sk Informačný servis