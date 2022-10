Ministerstvo dopravy hľadá členov predstavenstva Slovenskej pošty, kandidáti potrebujú niekoľkoročnú prax

Odborný test a pohovor

Zmena politickej reality

Sedem zástupcov

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva štátnej spoločnosti Slovenská pošta, a. s., a to v súčinnosti s jej dozornou radou.Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 7. novembra 2022, informoval v pondelok riaditeľ odboru komunikácie rezortu dopravy Ivan Rudolf Rezort dopravy hľadá skúsených manažérov s minimálne päťročnou praxou v riadiacich funkciách, s odbornou spôsobilosťou, vysokoškolským vzdelaním, občianskou a morálnou bezúhonnosťou a znalosťou cudzieho jazyka. Výberové konanie bude pozostávať z odborného testu a osobného pohovoru.Prihlásení uchádzači, ktorí splnia podmienky a predložia v termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho uskutočnením.Post generálneho riaditeľa Slovenskej pošty už nezastáva Martin Ľupták . Hnutie Sme rodina , ktoré politicky zodpovedá aj za rezort dopravy a výstavby, to oznámilo pred mesiacom s tým, že Ľuptákovi uplynul mandát a ako dôvod uviedlo zmenu politickej reality. Ľupták zostáva predsedom predstavenstva poštovej spoločnosti.Sme rodina o tom informovala po odchode strany Sloboda a Solidarita z vládnej koalície. Podľa portálu ministerstva dopravy kompetencie generálneho riaditeľa Slovenskej pošty aktuálne vykonáva podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku informačných technológií Ľubomír Mindek.Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) vymenoval Ľuptáka na čelo Slovenskej pošty s účinnosťou od decembra 2020. Rezort ani Slovenská pošta sa na otázky agentúry SITA k personálnej zmene vo vedení spoločnosti za mesiac doposiaľ nevyjadrili.V predstavenstve Slovenskej pošty je sedem zástupcov, okrem predsedu Ľuptáka a podpredsedu Mindeka sú členmi Norbert Polievka, Boris Katuščák, Elena Hegerová, Eva Šimková a Irena Kyrinovičová.