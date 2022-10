Marcinková si podala Matoviča za status „som hetero“, považuje ho za necitlivý a nevhodný

V stredu 12. októbra zastrelil pred bratislavským LGBT podnikom Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave páchateľ dvoch ľudí a jednu osobu zranil. Motívom útoku bola nenávisť k homosexuálom, strelec svoje obete nepoznal. Podľa doterajších informácií bol páchateľom študent gymnázia pre mimoriadne nadaných žiakov Juraj K. z Bratislavy, ktorý následne po útoku spáchal samovraždu.





17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Podpredseda vlády a šéf hnutia Obyčajný ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič v nedeľu večer zverejnil na sociálnej sieti status s názvom Som hetero, kde napísal, že je muž a cíti sa ako muž.Poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Vladimíra Marcinková v pondelok na tlačovej konferencii označila Matovičov status za „nevhodný a necitlivý.“S poukazom na to, že Matovič k statusu pridal hashtag Nehanbite sa za seba, dodala: „Ja sa za to, čo napísal, hanbím.“ Zároveň vyzvala všetkých politikov, aby v sebe našli ľudskosť a slušnosť a nepovzbudzovali homofóbne nálady.Matovič zrejme reagoval na výzvu moderátora TA3 Rastislava Ilieva, ktorý sa počas nedeľného vysielania pri príležitosti svetového dňa coming outu verejne prihlásil k LGBT komunite. Zároveň vyzval aj ďalšie známe osobnosti, hercov a umelcov, aby tak tiež urobili.„Pred 23 rokmi som sľúbil Pavlínke pred oltárom vernosť a zatiaľ svoj sľub plním a neplánujem do smrti prestať. Som tiež presvedčený, že deťom by sme mali v rodine a škole od mala vštepovať úctu k ideálom, aby mali vo svojom živote nastavený kompas. Prepáčte,“ napísal ešte Matovič.