Ministerstvo dopravy: Liberalizácia má zefektívniť fungovanie tratí

Foto: Ilustračné foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: Ilustračné foto: TASR/Pavel Neubauer

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: SaS žiada plán dotovania dopravy vo verejnom záujme

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - Prvoradým cieľom liberalizácie vlakovej dopravy, ktorú ministerstvo dopravy pripravuje, je podľa rezortu predovšetkým zefektívniť celý proces fungovania na danej vlakovej trati a prilákať cestujúcich najmä z individuálnej automobilovej dopravy.uviedli pre TASR z odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.Ministerstvo teda chce na jednej strane zlepšiť kvalitu aj cenu za vlakovú dopravu na Slovensku, ale zároveň aj získať skúsenosti s procesom liberalizácie železníc, aby sa na Slovensku neopakovali chyby z iných štátov.dodali z odboru komunikácie.Rezort dopravy v uplynulých týždňoch zverejnil v európskom vestníku zámery, že chce v budúcom roku vyhlásiť tri súťaže na prevádzku vlakov, a to na trati zo Žiliny po Rajec, z Košíc po Moldavu nad Bodvou a z Bratislavy do Komárna.Poslanec SaS Miroslav Ivan však v pondelok uviedol, že minister dopravy by mal predložiť plán rozvoja dopravy vo verejnom záujme predtým, než začne robiť konkrétne výberové konania na jednotlivé vlakové linky. Podľa SaS sa v programovom vyhlásení vlády súčasná garnitúra zaviazala vytvoriť tzv. dopravnú autoritu, ktorá bude objednávať všetku dopravu vo verejnom záujme centrálne, teda aj vlakové a autobusové spojenia. Tým sa chceli odstrániť súbehy týchto spojov a zároveň koordinovať napojenia jednotlivých druhov dopravy.Ak teda podľa Ivana minister dopravy hovorí o liberalizácii železničnej dopravy, je najvyšší čas, aby predložil na verejnú diskusiu návrh, ako si predstavuje fungovanie dopravnej autority na Slovensku.dodal Ivan.Ministerstvo dopravy však v reakcii doplnilo, že čo sa týka samotnej autority, cieľom nie je zriadenie ďalšieho úradu.uviedli z odboru komunikácie.Aj preto sa na ministerstve konalo veľké stretnutie za účasti všetkých županov alebo nimi poverených odborníkov. Podľa ministerstva sa zhodli na potrebe harmonizácie dopravy a dohodli sa na spolupráci na tomto projekte.