Muž z Medzilaboriec napadol policajta pri zákroku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lenka Krošláková Foto: TASR Lenka Krošláková

Medzilaborce 9. júla (TASR) - Muž (32 rokov) z Medzilaboriec napadol v nedeľu (8.7.) v popoludňajších hodinách policajta pri zákroku. Humenský vyšetrovateľ voči nemu vzniesol obvinenie pre prečin útoku na verejného činiteľa.Ako v pondelok informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, hliadka vykonávala v čase okolo 13.00 h na ulici Duklianskych hrdinov služobný zákrok proti osobám, ktoré sa tam dopúšťali výtržnosti.vysvetlil.Podľa jeho ďalších slov muž na výzvy nereagoval a policajta sotil do hrude. Ten v dôsledku toho spadol na pravé koleno.doplnil.Po vykonaní potrebných procesných úkonov obvineného umiestnili do cely policajného zaistenia a bol spracovaný podnet na jeho vzatie do väzby.