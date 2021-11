Ministerstvo dopravy poskytne gastru a cestovnému ruchu jesennú pomoc, podnikatelia môžu žiadať o financie

Žiadosť o kompenzáciu fixných nákladov

Limit na žiadateľa

Jesenná pomoc

2.11.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastre môžu stále žiadať o financie v rámci malej a veľkej schémy pomoci v celkovom objeme 257 miliónov eur. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) vyplatilo doteraz viac ako 120 miliónov eur približne 14-tisíc subjektom v uvedenom odvetví.Ako v utorok informoval rezort, pomoc vo forme priamych grantov naďalej pokračuje a momentálne analyzujú spôsoby pomoci podnikateľom aj v jesenných mesiacoch.Otvorená zostáva schéma malej pomoci s vyčlenenými prostriedkami vo výške 220 miliónov eur a s limitom do 200-tisíc eur na žiadateľa. Subjekty v cestovnom ruchu tak môžu stále žiadať o kompenzáciu fixných nákladov v dôsledku pandémie koronavírusu za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021.Štát v rámci tejto pomoci vyplatil vyše 117 miliónov eur pre 14 393 žiadateľov. Ďalšie necelé tri tisícky žiadostí sú na schvaľovaní, resp. tesne pred vyplatením.Pokračuje aj veľká schéma pomoci v objeme 37 miliónov eur s limitom na žiadateľa milión eur. Oprávnené obdobie tejto pomoci je od 1. apríla 2020 zatiaľ do 31. marca 2021, ale rezort v krátkom čase plánuje pomoc rozšíriť aj na apríl a máj tohto roka."Obe schémy pomoci sú naďalej otvorené, podnikatelia v cestovnom ruchu a gastre môžu stále žiadať o pomoc aj v týchto dňoch," potvrdila štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby Katarína Bruncková S nástupom jesene a novej vlny pandémie je ministerstvo pripravené podnikateľov v gastre a cestovnom ruchu podporiť opäť, a to tzv. jesennou pomocou. Rezort ubezpečuje, že má zatiaľ dostatok financií vyčlenených na tento účel."Sme pripravení pokračovať s pomocou. Tí, ktorí vyčerpajú pomoc zo schémy de minimis, môžu žiadať z tzv. veľkej schémy, kde je limit na žiadateľa milión eur," uviedol generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy a výstavby Tomáš Ondrčka . Zároveň platí, že pomoc je možné vyplácať len spätne."Uvedomujeme si však, že najlepšou pomocou by bolo, keby podniky zostali otvorené a mohli tvoriť tržby. To si však vyžaduje zmeny COVID automatu, o ktorých chceme rokovať s Ministerstvom zdravotníctva SR," poznamenal riaditeľ odboru komunikácie na ministerstve dopravy a výstavby Ivan Rudolf