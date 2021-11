Z rozhovorov na chate je podľa Remišovej zrejmé, že Fico a jeho ľudia sa snažia ovplyvňovať Žilinku

vysvetlila ministerka.

2.11.2021 - Akékoľvek podozrenie o tom, že generálny prokurátor Maroš Žilinka mal niečo odkazovať alebo konať v prospech skupiny, ktorá sa stretávala na poľovníckej chate, vážne spochybňuje nezávislosť prokuratúry v rozhodovaní o nominantoch a kauzách strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD).Uviedla to ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) vo svojom profile na sociálnej sieti. Odkazuje tak na medializované informácie o tom, že bývalý trojnásobný premiér Robert Fico údajne v nahrávke z chaty ubezpečoval advokáta Mareka Paru a podnikateľa Miroslava Bödöra, že generálny prokurátor Žilinka „nechal odkaz cez toho podnikateľa, že sa nemusíme báť prijatia týchto zmien, pokiaľ ide o 363-ku a rozdelenie generálnej prokuratúry a špeciálnej prokuratúry, lebo že na to nebudú mať čas“.Toto vyjadrenie je podľa Remišovej vážnym problémom aj pre generálneho prokurátora. „Aktuálne sú stíhané za závažnú trestnú činnosť desiatky nominantov strany Smer. Generálny prokurátor je pán všetkých trestných konaní na Slovensku a dokonca do nich zasahuje aj diskutabilným používaním paragrafu 363, ktorým sa dokonca obišlo aj rozhodnutie viacerých súdov. Použitie sporného paragrafu tak, ako to urobil generálny prokurátor, dnes už kritizujú jeho kolegovia,“Podľa nej je z rozhovorov na poľovníckej chate zrejmé, že Fico a jeho ľudia sa snažia ovplyvňovať generálneho prokurátora. „Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností o nezávislosti vyšetrovania káuz Smeru je preto nevyhnutné, aby reči Roberta Fica o odkazoch od generálneho prokurátora dôsledne preverili príslušné orgány na úrovni trestnej aj disciplinárnej zodpovednosti,“ uzavrela Remišová.